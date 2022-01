Bianco: “Axel está a la altura para liderar un proceso de seis años”

Desde el 3 de enero, Carlos Bianco recorre los diferentes centros turísticos de la provincia de Buenos Aires combinando gestión con charlas políticas. Arrancó por el sur, manejando su propio auto. El Clio no, aclara a Letra P, y cuenta que debe hacerle tren delantero completo y frenos. Tiene 205 mil kilómetros. Inició la gira en Carmen de Patagones y ya está en Mar del Plata. “Estoy haciendo lo que me pidió el gobernador, reuniéndome con distintos compañeros, combinando un poco de trabajo y un poco de política”, relata horas después de su llegada a La Feliz, donde tiene una agenda cargada de actividades y un encuentro con su jefe Axel Kicillof, a quien ve “a la altura para liderar un proceso de seis años”.

Sin vacaciones, aprovecha las recorridas para pasar momentos en la playa y leer. Lleva la biografía “Yo Perón”, de Enrique Pavón Pereyra. Le cuesta desconectar: “Es difícil, uno visita amigos, compañeros y compañeras y sigue hablando de política”, confiesa, y no pone excusas para hablar con este portal.

Dice que el objetivo para los próximos dos años es sostener el crecimiento con distribución del ingreso; que Kicillof tiene un gabinete “reforzado”, de “lujo”, sin tensiones y que “juega de memoria”. Insiste en que el plan a seis años presentado por el gobernador no fue un lanzamiento a la reelección, pero considera que Kicillof “está a la altura para continuar el proceso de reconstrucción de la provincia” y abre el juego a dirimir candidaturas en internas. Cuestiona al procurador Julio Conte Grand: “Tendría que haber renunciado el mismo día que salió el video”, asegura en alusión al escándalo del Gestapo-gate. Y dispara contra la exgobernadora María Eugenia Vidal y su descargo: “Es una vergüenza, le toma el pelo a la gente”.

También podés leer Berni, con vuelo propio de Sol a Sol

-¿Por qué es tan importante esta temporada para el gobierno provincial?

-Tenemos casi tres millones de turistas, probablemente termine siendo una temporada récord.

-¿Cuánto le preocupa la explosión de contagios de covid?

-Tenemos niveles de casos récord, como en todo el mundo, pero muchos más tranquilos por el grado de vacunación que tiene la población. Tenemos sobrante de vacunas y por eso estamos armando distintos dispositivos para que la gente se siga vacunando.

-¿Este años es el comienzo de una nueva etapa del gobierno?

-Comenzó la reconstrucción que era el plan inicial. Por eso el gobernador lanzó el programa 6x6, vienen seis años de crecimiento.

-¿Cuáles son objetivos para los siguientes dos años?

-Sostener el crecimiento y una buena distribución del ingreso.

-¿Qué aporta los cambios en el gabinete?

-Son cambios muy positivos. Tenemos un gabinete de lujo. Está reforzado.

-¿Hay tensiones? ¿Cómo las manejan?

-No. Parecemos un grupo de amigos que juega de memoria. Los compañeros y compañeras que recién se incorporan se están aclimatando de a poco.

-Kicillof dijo que en su gobierno no se trabaja con compartimentos estancos. ¿Fue un mensaje para quienes se incorporan?

-Lo que hizo Axel con esa frase fue decir cómo se trabaja en este gabinete. No hay espacio para que un ministerio funcione de manera no integrada al resto.

-¿Cuál es su rol en esta Jefatura de Asesores?

-Tengo una función más política, lo que siempre hice. Recorro la provincia, me junto con actores de la política. Es lo que me pide el gobernador.

-¿Kicillof debería buscar la reelección?

-El objetivo del plan 6x6 no fue el lanzamiento de una reelección, sino establecer un camino estructural de políticas de Estado. Mi opinión personal es que Axel ha estado a la altura de las circunstancias para llevar adelante este proceso.

-¿En 2023, el Frente de Todos tiene que dirimir candidaturas en internas?

-El sistema de las PASO es muy potente. Podría ser una buena oportunidad, aunque muchas veces es más prolijo que se ordene dentro del frente una sola propuesta consensuada por todos. Cuando eso no es posible, la interna es una herramienta potente.

-¿Qué deben hacer para ganar en 2023?

-Generar empleo y mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios y las condiciones de vida de la gente.

-¿Cómo define el vínculo con la oposición bonaerense?

-En la provincia, la oposición fue más constructiva. Me parece que se dieron cuenta que incurrieron en un error al no votar el presupuesto nacional y no quisieron repetirlo en la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué opina de Conte Grand?

-Ya era una figura muy polémica para ese cargo, porque perteneció a una fuerza política de manera militante y eso le quita imparcialidad para la función. Ahora quedó demostrado que hubo una mesa judicial, con espías, ministros, empresarios e intendentes para armar causas contra dirigentes sindicales y se dice claramente que eso ya está arreglado con el Procurador. Tendría que haber renunciado ese mismo día. Si la oposición fuera tan republicana como proclama, debería sentarse a dar el debate, llevar adelante la investigación y tomar la decisión que corresponda.

-¿Qué le pareció el descargo de la exgobernadora Vidal? ¿Cuál cree que fue su rol?

-Es vergonzoso que diga que eso fue una reunión de trabajo. Atenta contra la inteligencia de la gente que digan que no sabían que eran agentes de la AFI. En una reunión de trabajo con ministros, uno siempre sabe quién está sentado. Le está tomando el pelo a la gente.