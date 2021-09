Larreta arenga el cuerpo a cuerpo en el conurbano

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con la jefatura de campaña colegiada ampliada que rodea a Diego Santilli y dio un fuerte respaldo a los intendentes PRO, sobre quienes volvió a depositar toda la confianza y, al mismo tiempo, cargar gran parte de la responsabilidad de repetir la gran elección que hicieron en las Primarias Abiertas, Simultánes y Obligatorias (PASO). Los jefes comunales amarillos del conurbano, donde el oficialismo centra su Plan Remontar, son garantes de un triunfo en las generales de noviembre. Para ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo en la región más poblada de la provincia de Buenos Aires, el Colo ya volvió a caminar distritos clave de la Primera y la Tercera sección. El encuentro fue en el coqueto restaurante Oviedo, del barrio porteño de Recoleta.

Según pudo saber Letra P, Rodríguez Larreta ratificó la confianza que mantiene en la base territorial de los 10 intendentes presentes -todos ellos hombres. Se trata de los tres principales del área metropolitana Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata), y el recientemente incorporado Gustavo Posse (San Isidro), además de los que gobiernan las principales cabeceras del interior como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Héctor Gay (Bahía Blanca), Manuel Passaglia (San Nicolás), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín) y Javier Martínez (Pergamino).

Además, definieron estrategias privadas sobre cómo iniciarán la campaña de cara a las generales y coincidieron en proponerle a Facundo Manes y la Unión Cívica Radical que se sumen a la agenda de Santilli. De todos modos, según precisaron, es probable que segmenten las ocho secciones electorales, para que el dirigente del PRO se concentre en el conurbano y grandes conglomerados urbanos, y el médico se mueva por el interior de la provincia. La idea es reforzar la presencia que obtuvieron en las primarias.

Los cambios en los gabinetes de Alberto Fernández y Axel Kicillof también fueron temas de conversación. Si bien, tal como dio cuenta este medio, decidieron no sumarse a las críticas durante el momento político más tenso del gobierno, sí coincidieron en que las asunciones son “un parche más” para sostener la gobernabilidad. “Con estos cambios claramente se impuso la lapicera de Cristina (Fernández) sobre el resto”, analizó una de las fuentes, aunque los tres ministros nacionales responden a estructuras justicialistas que no están vinculadas directamente con el cristinismo; en el caso bonaerense, no obstante, las lecturas pueden ser disímiles en función de la pertenencia de cada uno de los tres que se sumaron al gabinete.

En la cena estuvieron también Federico Di Benedetto, secretario de Comunicación porteño, y Agustín Forchieri, vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales hombres de confianza de Santilli. Los dos ausentes que integran la mesa colegiada de campaña fueron el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el jefe comunal Diego Valenzuela, que se encuentra de licencia. Ahora, el candidato de Juntos continuará con la agenda que se planteó luego del triunfo del 12 de septiembre. El miércoles por la mañana recorrió Vicente López y La Matanza, y el lunes Quilmes y Avellaneda.