Con nuevo gabinete, el Presidente lanza en el conurbano el Plan Remontar

En plan electoral y con la intención de dejar atrás la peor semana de su mandato, el presidente Alberto Fernández prometió que el Gobierno empezará a tomar medidas para "dar respuesta a una parte del electorado argentino que la pandemia ha dejado mal y al que el crecimiento económico no le ha llegado", al encabezar este lunes en la Casa Rosada el acto de juramento de los nuevos ministros designados en el gabinete nacional. En lo que pareció ser el puntapié inicial de la campaña electoral, el mandatario convocó a la militancia del Frente de Todos a un acto esta semana en José C. Paz. "Para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado", arengó.

"El pueblo dio un veredicto y yo expliqué cómo todos nosotros somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares e iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habremos hecho mal, qué no llegamos a hacer y cuáles debemos acelerar", sostuvo Fernández en el Museo del Bicentenario al tomar la palabra momentos antes de la ceremonia de asunción de Juan Manzur (jefe de Gabinete de Ministros), Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Aníbal Fernández (Seguridad), Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca), Jaime Perzyck (Educación), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) y Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa).

El Presidente le puso fecha al inicio del Plan Remontar del oficialismo, que busca revertir la derrota en las primarias camino a las elecciones generales del 14 de noviembre, al mencionar que este miércoles inaugurará la nueva Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz, en el partido del noroeste bonaerense.

"Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar, muchas de las cuales teníamos previsto tomar de antemano, y tienen por objeto dar respuesta a un parte del electorado argentino que la pandemia ha dejado mal y el crecimiento económico no le ha llegado", dijo Fernández en alusión a la batería de decisiones para resucitar el consumo y reanimar el bolsillo que elabora el Gobierno.

El mandatario no se privó de retomar el latiguillo de los "dos países en pugna" que reiteró durante las últimas actividades de campaña rumbo a las PASO y puso como ejemplo la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina que, según contó, dejó de producirse en el país en 2017 y ahora volvió a fabricarse en la Argentina.

"Esa vacuna sirve para ejemplificar de qué dos países en pugna estamos hablando. De un país que se despreocupa de la salud pública, no dándole las vacunas que necesita. Y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor a los argentinos, dándoles la salud que los argentinos y las argentinas merecen. Esa es la diferencia. Hay muchas más diferencias", dijo Fernández en alusión a Juntos por el Cambio y a la gestión de Mauricio Macri.

De hecho, su mensaje se inició con una chicana a la reacción del expresidente tras las PASO 2019. “Hay veces que los dirigentes, cuando la gente no los elige, se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros”, dijo Fernández en un intento de surfear las esquirlas de la interna a cielo abierto que el Frente de Todos mantuvo la semana pasada tras la ola de renuncias del ala kirchnerista del gabinete, su respuesta en Twitter y la carta-bomba de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que derivó en el recambio que hoy se oficializó.

“La solución de los problemas de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta", añadió Fernández en un pasaje en el que pareció querer dejar atrás la crisis de la semana pasada. "No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la preocupación de todos los que somos parte de este Gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los cuatro años que precedieron a mi gobierno y en los dos años de pandemia”, afirmó.

Además, antes de pasar a la jura de los nuevos funcionarios, agradeció a cada uno de los ministros y ministras que dejaron sus cargos. "Me honraron con el esfuerzo que han hecho y lo valoro particularmente porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Vamos a seguir trabajando unidos, en la Argentina que queremos construir todos y todas hacen falta”.

Participaron en el acto los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Además, participarán por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, integrantes del gabinete, la ministra saliente Sabina Frederic y los ministros que dejaron su cargo Roberto Salvarezza, Felipe Solá, Nicolás Trotta y Luis Basterra.