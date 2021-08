“La irrupción de Manes en la política genera crisis en el statu-quo”

Danya Tavela exhibe una atenta moderación al ser consultada sobre las tensiones que signaron los primeros días de la interna declarada en el frente Juntos. “Las discusiones sobre cuestiones personales son estériles”, enfatiza en diálogo con Letra P. Precandidata a diputada nacional secundando a Facundo Manes, la dirigente de Evolución considera que esos “primeros sacudones” de campaña “ya se superaron”, aunque, consultada sobre los dardos de Elisa Carrió hacia su compañero de lista, desliza: “La irrupción de Facundo en la política genera crisis en el statu-quo”.

Como rasgo distintivo frente a la propuesta interna que lidera el exviceje de Gobierno porteño Diego Santilli, Tavela –oriunda de Junín– subraya el “arraigo en el territorio” de los “bonaerenses” con quienes comparte lista. Vicerrectora de la Universidad del Noroeste (UNNOBA), focaliza en lo educativo y en cómo abordar la pospandemia. Lo hace bajo la óptica de “militante de la presencialidad”, mientras afirma que la virtualidad no funcionó. Secretaria de Políticas Universitarias en parte del gobierno de Cambiemos, habla de la educación en tiempos de macrismo.

Autodefinida “feminista en acción”, al ser consultada sobre los dichos misóginos de Fernando Iglesias contra Florencia Peña, apuntó que son declaraciones “fuera de lugar” que “perjudican a la política”.

El perfil educativo de Tavela fue una de las claves para secunde a Manes en la lista.

-¿Qué se juega en esta elección?

-La calidad democrática e institucional. Se juega si Argentina va a tener un Congreso equilibrado y la independencia de poderes.

-¿Qué los diferencia de la propuesta que encabeza Diego Santilli?

-Presentamos una lista compuesta por bonaerenses, con mucho arraigo en el territorio, encabezada por Facundo Manes, que es el representante de la historia de los argentinos: alguien que nació en un pueblo y que estudió, con esfuerzo y perseverancia.

-¿Se acordó bajar el tono en Juntos tras una semana con fuertes cruces?

-La irrupción de Facundo en la política genera crisis en el statu-quo. Esas crisis generan reacciones que en algunos casos adquieren tonos que se expresan en medios. Es parte de los primeros sacudones de la campaña interna y ya se superaron.

-En la interna radical acompañó a Posse. ¿Cómo toma que hoy él se muestre con Santilli?

-Es parte de Juntos. En las PASO solo definimos quién es el candidato que mejor representa a la gente. Cada uno encuentra el espacio en que mejor se siente representado.

-¿En qué aspectos enfocará su labor legislativa?

-Lo primero es el diagnóstico después de la pandemia. Luego, profundizar el progreso y graduación de estudiantes en todos los niveles. Mejorar la inversión en educación, poner como política estratégica la formación superior.

-¿La educación fue prioridad en el Gobierno anterior?

-Sí, había una mirada estratégica de ponerla como prioridad. Después, las cuestiones coyunturales corren a la enorme mayoría de los gobiernos de las cuestiones que no tienen resultado en el corto plazo. La educación no tiene resultado en el corto plazo, es un proceso. Entonces, muchas veces, las crisis hacen que el tema educativo, que puede ser prioridad del gobierno de turno, se corra de eje, la discusión se dilate y no lleguen a implementarse medidas

-¿Eso pasó en el gobierno de Macri?

-El tema educativo era una cuestión central y estratégica. Yo estuve en esa cartera y conozco todo lo que se intentaba discutir, lo que se llevó adelante y lo que intentamos y no pudimos alcanzar por tiempo y restricciones presupuestarias.

-¿Cómo se posiciona frente al debate sobre la presencialidad?

-Soy una militante de la presencialidad. En una emergencia, durante un periodo breve, podés restringir circulaciones. Pero no podés estar un año y medio con las escuelas cerradas. Si ponemos la educación como prioridad, las escuelas tienen que estar abiertas. Tenemos casi todo el plantel docente de la provincia con dos dosis. Hay condiciones para un regreso seguro, con protocolos.

-¿Funcionó el esquema de virtualidad?

-No. Los resultados de inclusión lo demuestran. Tenemos una provincia con fuerte crisis de conectividad, con 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza y sin acceso a dispositivos.

-¿Cómo ve el movimiento feminista?

-Soy una feminista en acción. Es muy difícil ser mujer, hacer política, transitar una vida académica y de gestión. De hecho, fui la primera secretaria de Políticas Universitarias en la historia del país. Tengo un fuerte compromiso con el movimiento feminista desde la acción. Tenemos que generar políticas activas para la inclusión de las mujeres y diversidades.

-¿Cómo se traduce eso en el plano educativo?

-Fortaleciendo la implementación de la ESI, teniendo políticas puntuales para grupos vulnerables, adolescentes madres, diversidades… eso tiene que ver con condiciones de inclusión, empleabilidad y educación. Hay que llevar adelante protocolos, leyes específicas contra la violencia institucional de género.

-¿Cómo tomó las declaraciones de Fernando Iglesias?

-La política requiere mucha madurez, conocimiento y templanza para hacer declaraciones. Todas aquellas declaraciones que involucran la vida privada de la gente, que discuten situaciones de la órbita personal, no conducen a nada.

-¿Es discutir algo de la órbita personal calificar de “escándalo sexual” la visita de una actriz a Olivos, preocupada por el panorama artístico?

-No sé qué elementos tiene él para hacer esos juicios, yo no los tengo. Las declaraciones son desmedidas, fuera de lugar, perjudican a la política, a las personas. Buscar notoriedad mediática a través de ese tipo de declaraciones no contribuye a la consolidación de la democracia ni de la política como herramienta de transformación.