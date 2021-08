Juntos, en llamas: Carrió dijo que demandará a Manes “por daño moral”

Sube el nivel de tensión en la interna de Juntos. La referente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, anunció que le iniciará una demanda al precandidato radical en terreno bonaerense Facundo Manes “por daño moral” al advertir “la no rectificación” del neurólogo de sus declaraciones realizadas días atrás, cuando sostuvo que la exdiputada le había ofrecido en 2015 ser su compañero de fórmula.

“Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente”, enfatizó Carrió este sábado por la tarde en su cuenta de Twitter.

En una entrevista a Infobae, Carrió había exigido un “acuerdo para no mentir”. “Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena”, ahondó Lilita en las redes.

Ante este escenario, en Juntos se estaría avanzando en la confección de un documento para fijar reglas de “no agresión” entre socios, durante la campaña de cara a las PASO de septiembre. Asimismo, se deslizó la posibilidad de un encuentro el lunes entre la cúpula del frente opositor con el fin de consensuar un "código de ética" para detener la escalada de tensión y acusaciones entre las partes.