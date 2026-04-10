La política, bajo presión en Buenos Aires: la Junta Electoral exigió afiliaciones mínimas a los partidos

Las partidos políticos de Buenos Aires quedaron bajo presión luego de que la Junta Electoral dispusiera un ultimátum para regularizar su situación. El organismo otorgó un plazo de 90 días a aquellas fuerzas que no alcanzaron el piso de afiliaciones exigido por la normativa vigente.

La medida alcanzó tanto a agrupaciones municipales como a partidos de alcance provincial. En todos los casos, el incumplimiento del requisito mínimo habilitó el inicio de un proceso que podría derivar en la pérdida de la personería jurídico política .

La decisión se basó en lo establecido por el artículo 46 inciso “f” del decreto ley 9889/82, modificado por la ley 14.086. Esa normativa fijó como causal de caducidad no mantener el número mínimo de afiliados requerido. Además, la Junta Electoral recordó su obligación de verificar esta condición de forma anual. Ese control se realizó cada 1 de marzo, tal como lo estableció la Resolución Técnica N° 75/2013.

Según lo publicado a través del Boletín Oficial, antes de avanzar con una sanción definitiva, la legislación contempló una instancia de intimación para garantizar el debido proceso. En ese marco, las fuerzas deberán presentar nuevas fichas de afiliación para alcanzar el umbral legal.

Un informe de la Dirección Técnico Electoral detectó que decenas de agrupaciones municipales quedaron encuadradas en la causal de caducidad. El fenómeno se extendió a más de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Entre los casos más relevantes aparecieron “Proyecto Brown”, en Almirante Brown, con 1.814 cuando el mínimo es de 1.980; “Ahora Pilar”, con 1.142 frente a 1.308 requeridos; “Acción Marplatense”, sello del exintendente Gustavo Pulti en General Pueyrredón, con 2.287 afiliados y un piso de 2.395, y “Comunidad Avanza”, en General San Martín, con un faltante de 386 afiliaciones. En tanto, “Nuevo Morón” registró 1.113 afiliados sobre 1.196 exigidos y en La Plata, la “Organización Socialista de los Trabajadores” alcanzó 2.495 afiliaciones frente a un mínimo de 2.637.

Partidos provinciales con dificultades para alcanzar el piso legal

En el plano provincial, el escenario resultó más heterogéneo. La mayoría de las fuerzas logró cumplir con el mínimo de 8.000 afiliados distribuidos en al menos dos secciones electorales.

Entre los espacios que superaron ese umbral figuraron la Coalición Cívica, el GEN, La Libertad Avanza, el Frente Renovador y el Partido del Trabajo y del Pueblo. Sin embargo, otros partidos quedaron por debajo del requisito. El Partido Demócrata registró 7.813 afiliaciones válidas, mientras que el Partido Federal alcanzó 7.340.

También aparecieron Propuesta Federal para el Cambio (PRO-FED), con 7.974 afiliados, y el Partido Republicano Federal, con 7.929. A su vez, Unión por Todos informó 40.983 afiliaciones frente a un mínimo exigido de 43.599.

La resolución estableció que el plazo comenzó a correr desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Las notificaciones se enviaron por correo electrónico, cédula y carta documento a los domicilios partidarios.

En caso de no cumplir con la regularización dentro del plazo estipulado, la Junta Electoral quedó habilitada para avanzar con la caducidad de la personería. Esa decisión implicaría la imposibilidad de participar en futuros procesos electorales.