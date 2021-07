Ladra pero no muerde: la irrupción de Manes, según el peronismo

La candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Facundo Manes anunciada el pasado sábado comenzó a surtir efecto en el ámbito político. En el Frente de Todos analizan que la postulación del médico neurólogo le dará volumen a la interna de Juntos por el Cambio y la reconocen como una buena estrategia: perciben que Manes tendrá llegada a un sector de la sociedad desencantada y cansada de la política tradicional. Sin embargo, confían en que no pondrá en peligro una victoria del peronismo y estiman que esa musculatura que le pueda dar a la competencia opositora en las PASO se desinflará hacia la elección general. Además, ven con buenos ojos el efecto que pueda tener sobre la candidatura de Florencio Randazzo.

En una rueda de consultas realizada por Letra P, la dirigencia del Frente de Todos manifestó, aunque con matices, una mirada común respecto de la irrupción del gurú de la neurociencia en la provincia. En el oficialismo coinciden en que la competencia interna, en principio, contra Diego Santilli le dará atractivo a la interna de Juntos por el Cambio. “En la PASO, generará un polo de atracción, pero después no va a ser tan fácil contener el volumen de la interna en las generales”, analiza un legislador provincial del oficialismo.

“Es un acierto”, asegura un funcionario provincial y agrega: “Manes le habla a una parte de la sociedad a la que nosotros hoy no llegamos, que nos votó en algún momento pero ya no y no estamos sabiendo recuperar”, analiza una fuente desde La Plata. Otro dirigente del peronismo bonaerense agrega que una porción del electorado escuchó mucho al médico durante la pandemia desde un lugar diferente al que escuchó a la política y que eso va a ser un valor.

Por otra parte, el oficialismo reconoce que hay un hartazgo de gran parte de la sociedad con la política, que no ha sabido resolverle los problemas y que ese desencanto va a poder ser capitalizado por Manes.

Un importante dirigente del peronismo fue más allá e hizo una lectura del mensaje donde Manes anuncia su candidatura. "Dice ´somos más que esto´ y con esto se refiere a la política; se pone por encima y ese va a ser el tono de la campaña”, explica.

Pese a los elogios a la estrategia, los dirigentes consultados por Letra P se ocupan de remarcar que no los preocupa la candidatura. “Para la general, el efecto que pueda tener en las PASO se diluye”, afirma un diputado. “Pese a que la estrategia es buena, no es algo que preocupe; no pone en riesgo la victoria del Frente de Todos en la provincia”, suma otro dirigente peronista.

Sin embargo, hay quienes piden prestar atención: “Un radicalismo fuerte, con un candidato como Manes, puede empujar mucho el interior y nos puede complicar las secciones” electorales, donde se disputan las bancas de la Legislatura, apunta un senador del peronismo.

Finalmente, la dirigencia del Frente de Todos analiza que la candidatura de Manes perjudica a Randazzo. “Está liquidado”, afirma un funcionario legislativo y explica que el médico viene a llenar ese espacio que buscaba ocupar el exministro de Cristina Kirchner con su estrategia de despegarse de la política tradicional. “Va a llevarse a muchos que no querían jugar con el PRO puro ni con el kirchnerismo y que Randazzo estaba buscando”, sostiene.