Frigerio deberá sortear una interna con intendentes radicales en las PASO

Juntos por Entre Ríos presentó dos listas para el Congreso ante la Justicia Electoral. Y tal como se esperaba, el exministro del Interior Rogelio Frigerio deberá enfrentar en una interna a un grupo de intendentes, encabezado por Pedro Galimberti, que pretende seducir al electorado radical de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligtorias (PASO) del 12 de septiembre.

A través de una transmisión vía streaming, Frigerio anunció que la concejala de Gualeguay Marcela Antola, que proviene del acuerdo con Evolución -el sector de Martín Lousteau- ocupará el segundo lugar de la nómina. El tercer casillero, será para Atilio Benedetti, que el 10 de diciembre termina su segundo mandato en la Cámara de Diputados.

“Juntos vamos a sacar esta provincia adelante”, proclamó Frigerio, con el horizonte puesto en las elecciones de 2023.

En la vereda de enfrente, se parará un grupo de intendentes radicales con Galimberti a la cabeza, secundado por Mariana Salinas, del PRO. El tercer lugar será para otro intendente de la UCR, Darío Schneider.

Todos los pronósticos indican que se impondría la propuesta que encabeza el exministro del Interior de Mauricio Macri. Juntos por Entre Ríos tiene como carta orgánica la misma que rige en el radicalismo, que establece que la minoría, para incorporarse, requiere que quien pierda obtenga por lo menos el 25% de los votos en el frente. Ese sería el piso que deberá alcanzar el primer precandidato de lista para colarse en el tercer lugar en la elección general.

En Entre Ríos se ponen en juego cinco bancas en la Cámara de Diputados. En el marco de polarización imperante, quien gane se queda con tres y el segundo con dos.

“Lo que se va a elegir (en las PASO de septiembre) es quién va a conducir el proceso desde la oposición. No es que no haya unidad”, aseguró Galimberti este sábado. Y agregó: “Unidad hay. Los objetivos muchas veces son comunes, pero hay maneras de hacer las cosas diferentes y apreciaciones que tenemos respecto a nuestros vecinos que no siempre son iguales”, distinguió el precandidato en la presentación de su lista que se realizó en Puerto Sánchez, de la ciudad de Paraná.

Galimberti puso de relieve el “conocimiento” y la “cercanía” de quienes integran su lista con la provincia. Hasta esta instancia llegaron con sus diferencias con Frigerio. Fue lo más cerca que estuvieron de adherir a los sectores que critican al exministro de Mauricio Macri por pretender gobernar la provincia sin haber vivido en ella.