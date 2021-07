De local en Olivos, Fernández resiste el último embate por Cafiero

De local, rodeado por sus funcionarios de mayor confianza en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández termina de puntear los nombres que integrarán las listas nacionales del Frente de Todos, e ignora los últimos intentos de otros sectores de la coalición por poner al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al frente de la boleta de la provincia de Buenos Aires.

Aunque parecía aplacada, la ola que intenta empujar a Cafiero a Diputados volvió a agitarse este jueves a última hora de la tarde, en el Salón de Honor de la Cámara baja, donde se reunieron Sergio Massa, Máximo Kirchner, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Según pudo saber Letra P, el tándem Kirchner-Massa insistió sobre la idea de la candidatura del jefe de Gabinete, mientras que el sector albertista defendió la decisión del presidente Fernández de impulsar a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. Cerca de Kirchner y Massa desmintieron la versión y aseguraron que la candidatura de Tolosa Paz está firme, tal como quiere el Presidente, y que la reunión solo tuvo por objetivo puntear nombres para las listas de la provincia de Buenos Aires. El segundo de la lista será el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

Este viernes, el Presidente se quedó en Olivos junto a sus funcionarios de máxima confianza, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación Pública, Juan Pablo Biondi, para monitorear la situación de las listas de todo el país. Fernández hizo saber que no dará marcha atrás y que Cafiero seguirá en su cargo. El jefe de Gabinete también pasó por la residencia. A mitad de la tarde, ingresó a la Casa Rosada, donde se reunió con Tolosa Paz, que entró cerca de las 18 a su despacho.

Cerrada esa discusión, la duda es cómo se repartirá el resto de los lugares de las listas, sobre las cuales el sector no albertista de la coalición considera que tendrá más derecho a opinar, sobre todo después de la imposición del primer lugar por parte del Presidente.

Como contó Letra P, aunque la composición del espacio del Frente de Todos no se modificó, el cierre de listas nacionales de 2021 no será exactamente igual al de hace dos años, cuando Fernández participó del armado como operador y candidato pero no impuso nombres de dirigentes propios en las boletas.

Ahora, con un año y medio en la Rosada, Fernández entiende que debe hacer valer su lugar y empujar dirigentes que cuando lleguen a la Cámara de Diputados, hablen directamente en su nombre, más allá de que se mantengan dentro del Frente de Todos y representen a toda la coalición. Así, decidió imponer a Tolosa Paz como candidata en la provincia, y a Leandro Santoro para encabezar la lista de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner tiene la mira puesta en el Senado, donde busca sostener la mayoría y consolidar un bloque incondicional. La vicepresidenta estuvo el viernes a la tarde en su despacho de la Cámara alta, mientras Massa permaneció en Diputados, y el Presidente en Olivos.