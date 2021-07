“Tenemos que hacer un esfuerzo por unificar a la oposición en Santa Fe”

Con un tuitazo de referentes radicales del espacio NEO, el exministro de seguridad Maximiliano Pullaro oficializó hace unos días su precandidatura a senador nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe. A las tablas en las cuales va a competir ya se subieron José Corral y Carolina Losada, también radicales, y un PRO, Federico Angelini. Sin embargo, asegura que se trata de un esquema que aún no está cerrado y que las semanas que restan antes del cierre de listas son largas. Sostiene que las próximas elecciones legislativas resultan estratégicas para proyectar una coalición y que el eje ordenador de toda la oposición debe ser un “freno al kirchnerismo”, pero reconoce que el armado de ese arco no peronista es poco probable que llegue a organizarse para esta campaña. Tono conciliador con todas las tribus, dialogo amplificado y los ojos puestos en 2023.

-¿Preveía una interna tan concurrida?

-Todavía falta más de un mes para el cierre de listas. Hay tiempo para confluir o para que haya diferentes alternativas en Juntos por el Cambio.

-¿Podría haber una síntesis?

-No estoy proponiendo una síntesis, digo que es aventurado decir que va a haber cuatro listas.

-¿Son muchos radicales en el menú?

-Son muchas propuestas diferentes también y lo que hay, fundamentalmente, son miradas distintas pero que pueden llegar a tener una confluencia. Y no es solo del radicalismo, porque hay distintos partidos políticos integrados a las propuestas: José Corral (UCR) se muestra con Roy López Molina (PRO), Mario Barletta (UCR) con Carolina Losada (UCR) y con Anita Martínez (PRO) y nosotros estamos hablando con sectores del radicalismo pero también del PRO y de otros partidos.

-¿El diálogo es más fluido con Angelini?

-Con las otras tres listas tenemos buen diálogo. Con Angelini pero también con Corral. Hemos hablado con Julian Galdeano, Alejandro Boscarol, Santiago Mascheroni. Hay buen clima, no de una interna feroz.

-¿Esta interna puede dejar menos heridos que en otras épocas?

-Todos estamos dialogando con todos porque hay un objetivo común, que es más importante que los individualidades y que es confluir para ganarle al kirchnerismo.

-En los últimos días Pablo Javkin se fotografió con otros precandidatos radicales. ¿Les interesa ese encuentro?

-Nosotros también estuvimos reunidos con Pablo, con Emilio (Jatón), con el bloque del socialismo, lo que no hice fue publicar la foto. Pero todos estamos hablando mucho e insisto en que es porque todos entendemos que hay objetivos que tal vez nos junten en 2023.

-¿Piensa en Javkin como aliando en esa proyección?

-Es lo mismo que cuando asumió Fascendini la presidencia del partido: es fundamental unificar a toda la oposición política en la provincia de Santa Fe.

-En el verano hicieron un primer intento por lograr esa alianza y hasta ahora no sucedió.

-Esperamos poder lograrlo. No todos estuvieron de acuerdo con esta propuesta, pero los escenarios van cambiando y en algún momento va a ser posible. Es altamente probable que no se pueda en 2021, pero ya dimos el paso para que sí suceda en 2023. Mientras la oposición se dedica a cuestiones que no son centrales, Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen gobernando y tomando decisiones y a la provincia de Santa Fe la siguen perjudicando.

-¿Es sostenible en el tiempo la dualidad del NEO, en lo nacional con Juntos por el Cambio y en la provincia dentro del Frente Progresista?

-No lo vemos como una dualidad. Son escenarios políticos que ya sucedieron en Santa Fe. En 2007, para las elecciones presidenciales el socialismo fue con Elisa Carrió y nosotros con Roberto Lavagna; en 2011, el socialismo apoyó a Hermes Binner, Javkin fue con Carrió y nosotros con Ricardo Alfonsín; en 2019, el socialismo fue con Lavagna, nosotros también y otros con Macri. Es una realidad que tienen los frentes políticos y a lo largo del tiempo funciona porque hay un objetivo superior.