La foto de Massa que avivó la interna de Todos en Río Negro

La captura de pantalla del encuentro virtual entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y dirigentes del Frente Renovador (FR) de Río Negro generó un nuevo revuelo en el Frente de Todos (FdT) provincial. En el avance de las negociaciones para definir quién encabezará la lista del panperonismo para competir por las dos bancas al Congreso que pone en juego el distrito, uno de los sectores de la coalición proclamó que su precandidato será el exintendente de Villa Regina Luis Albrieu.

Este anuncio no solo repercutió en el FdT. También generó ruido en el oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN) por el supuesto respaldo del intendente de Viedma, Pedro Pesatti, a la presentación de la nómina. “Massa dijo que Pedro apoyaría la candidatura”, confesó Albrieu y provocó un cimbronazo en el partido de gobierno, que también sufre por los cortocircuitos entre sus principales figuras.

La imagen que circuló sobre la noche de este lunes reavivó la interna del FdT. Justamente después de la elección en Darwin y Pomona, diputados provinciales renovadores reconocieron que están dispuestos a jugar en la interna como adherentes a la coalición nacional, mientras la junta promotora del massismo avanza en la creación del FR como partido de distrito. Hasta ahora, en las mesas de arena en las que se dibujan las probables candidaturas del peronismo habían circulado los nombres de la diputada Ayelén Spósito, referenciada en el Movimiento Evita, y de Ana Marks, de La Cámpora.

Con esta decisión, los legisladores Nicolás Rochas, Alejo Ramos Mejía y Albrieu, junto al cipoleño Ignacio Pierucci y la reginense Natalia Perfetti, que encabezan la junta promotora del FR, viralizaron la captura del Zoom e incentivaron el cotilleo en grupos de WhastApp del PJ, que desde el recambio de autoridades está a la expectativa para conocer el rumbo de la campaña electoral.

“Salimos a armar para las PASO”, respondió Rochas, jefe de bloque del FR, ante la consulta de Letra P. La confirmación de una estrategia “sin romper con nadie en el esquema del frente nacional”, abre una nueva etapa de la alianza.

Este medio describió que la creación del bloque renovador en la Legislatura rionegrina, en su momento, no cayó bien en el entorno del tigrense, que mantuvo un cómplice silencio y aportó a la confusión. Sin romper el off the record, dejó que el tiempo transcurra, mientras afianzaba el diálogo con el conductor político de JSRN, el senador Alberto Weretilneck. “Somos un partido en formación, estaremos como adherentes”, machaca Rochas, mentor del esquema jurídico para que se afiance el FR.

Desde Viedma, Rochas, abogado que supo ser la voz y los ojos de Martín Soria en los tiempos en los que actual el ministro de Justicia de la Nación competía por la gobernación, fue apoderado del PJ Río Negro y conoce al detalle las demandas de la Justicia electoral. “Seremos parte de una interna, pero siempre dentro del FdT”, insiste.

Furia en JSRN

En paralelo, los dichos de Albrieu, que expusieron un diálogo permanente entre el intendente Pesatti y Massa, generaron furia en JSRN. Si bien en el partido que comanda Weretilneck se establecieron contactos a futuro con el sector que lidera el tigrense, este año presentará candidatos propios al Congreso, por lo que el supuesto sostén al massismo dejó en offside al viedmense.

Desde el entorno de Pesatti reconocieron a Letra P que es "muy poco acertado excusarse apuntando para arriba", en relación al trascendido de la reunión virtual donde se arengó la candidatura de Albrieu. Igualmente, desde su equipo de gobierno advirtieron que "Pedro habla con Massa desde hace rato por temas de gobierno, vinculados a las áreas en las que tiene incumbencia o ascendente político, pero nada más".