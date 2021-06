La UCR se llevó el primer test electoral del año en Río Negro

Con un convincente triunfo, la Unión Cívica Radical (UCR) obtuvo las dos bancas de concejales en juego que se disputaban en la localidad rionegrina de Darwin este domingo. Si bien fue un test comunal, los comicios marcaban el inicio del calendario electoral en la provincia y eran los primeros que afrontaba el nuevo organigrama del Partido Justicialista (PJ) de Río Negro bajo la órbita del senador nacional Martín Doñate, quien aspira a competir por la gobernación en 2023. El peronismo sí festejó en Pomona, donde se elegía tan solo una banca y no tenía competencia.

También podés leer Con el oficialismo como espectador, arranca el año electoral en Río Negro

Los números exaltaron al intendente radical de Darwin, Víctor Hugo “Curi” Mansilla, un aliado permanente del senador Alberto Weretilneck. “Esto es un gran respaldo, fue categórico”, celebró Mansilla, apenas trascendió el resultado. El porcentaje fue contundente: el oficialismo local se llevó más del 70% de los votos contra el 27 % del peronismo y dejó sin representación al Frente de Todos (FdT) en el Concejo Deliberante. “Es el resultado del trabajo en equipo, esto significa una gran responsabilidad”, insistió Mansilla, que por primera vez en su gestión tendrá los tres concejales a su favor.

"Nos están mirando de toda la provincia. Me llamó el senador Weretilneck, me dejó un mensaje dándome fuerza. La gobernadora Carreras también me llamó", destacó Mansilla, que siempre mantuvo un acuerdo con con Juntos Somos Río Negro (JSRN).

En forma de saludo, las autoridades del PJ rionegrino contuvieron a los candidatos. Fue la presidenta del Consejo Partidario, la legisladora provincial Alejandra Mas. Felicitó a la concejala Jessica Oses, única participante en Pomona, y buscó contener a los candidatos que no pudieron sumar ni un escaño. “Felicitamos a Osvaldo Ulloa Riquelme, Verónica Peralta, Derli Escudero y Aldana Ríos por el enorme esfuerzo e instamos a la militancia a continuar fortaleciendo el partido de cara a los futuros compromisos electorales”, dijo la presidenta del PJ.

También podés leer Valle Medio, el desafío del pago chico de Doñate para ser candidato en 2023

“Asumieron un gran compromiso militante”, les agradeció la diputada, al destacar que el resultado “no representa el final sino la continuación de un trabajo de unidad y de crecimiento del peronismo” de esa localidad, que fue organizado por el legislador del Valle Medio Daniel Belloso y el apoderado del PJ local, Oscar Núñez.

La próxima parada para el PJ y la UCR será la definición de candidatos para renovar dos bancas en Diputados. La radical Lorena Matzen y la peronista Ayelén Spósito terminarán mandatos en diciembre de este año. Por ahora, en ambas coaliciones reina la incertidumbre sobre el rumbo de la campaña.