Santilli, Jorge Macri y un tercero que aplace la discordia

El PRO es una olla a presión en la antesala del cierre de listas legislativas y son muy pocos los dirigentes con la potestad de levantar la tapa para evitar que estalle. Quienes padecen dentro de ella tampoco están dispuestos a ceder más de lo necesario por temor a perder capital político de cara a 2023. "Que dejen de ver qué hace ella y empiecen a hacer las cosas por sí mismos", avisó una fuente que ordena parte de la agenda diaria de la exgobernadora María Eugenia Vidal, la dueña de esa cocina que quiere que la dejen en paz para poder decidir su futuro político a su regreso de Estados Unidos. Atentos a este contexto, intendentes del Grupo Dorrego exploran un plan C tendiente a evitar el choque entre los principales anotados de Juntos por el Cambio para encabezar la lista para la Cámara de Diputados de la Nación, Diego Santilli y Jorge Macri. Concretamente, buscan un nombre que pueda aplazar la disputa hasta el próximo turno electoral o que el primo del expresidente ceda el primer puesto de la nómina a cambio del control del resto de la tira en manos de los jefes comunles.

"Yo quiero que sean candidatos quienes no ocupan cargos", señaló la semana pasada el intendente de Vicente López en declaraciones a Radio del Plata. La propuesta, que ampliaron en su equipo de trabajo a Letra P, lo excluye a él y al vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y plantea la idea de postergar el choque entre ambos por dos años. Con esta posible salida, hoy prematura, sobrevuela la pregunta sobre cómo lograrán ordenar las diferencias a un mes del cierre de listas. En principio, el jorgemacrismo pretende sentarse junto a otros jefes comunales en una mesa de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y definir estrategias bonaerenses sin imposiciones. "Acordemos quién es el mejor y evitemos una pelea que no beneficie a nadie", dijo un dirigente que reporta directamente al presidente del PRO bonaerense y agregó que, si por imagen, encuestas y respaldo político, la coron es para Santilli, esperan que las listas queden bajo control de los caciques locales.

Tal como dio cuenta este medio, el porteño avanza de a poco sobre la provincia a la espera de la definición de Vidal para hacerlo de manera oficial. "Si no juega, vamos a estar", advierten en su mesa chica. De hecho, Santili ya recorre el conurbano con Guillermo Viñuales en Lomas y Facundo Prieto en Esteban Echeverría, dos hombres de la agrupación Hacemos, que comanda Diego Kravetz. Estas movidas se enmarcan en la necesidad que tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de posicionar en las cabezas de listas de aspirantes a diputados y diputadas nacionales en los principales puntos del país a personas de su confianza. Atento a esto, bonaerenses del PRO estarían dispuestos a ceder la cabeza de la lista sólo si mantienen el poder sobre el resto de la nómina.

La pelea de fondo está en los posicionamientos de cara a la pelea por la gobernación en 2023 y la renovación legislativa de este año, instancia en la que el PRO pone en juego ocho bancas en la Cámara baja nacional, 19 en la de Diputados provincial y 16 en el Senado bonaerense de distintas secciones electorales. Hay consenso en que hay que la fuerza debe ampliar su representación para volver al poder, pero su dirigencia sabe que un acuerdo por lista única es un objetivo de alta complejidad.

Aún así, intendentes del Grupo Dorrego exploran la viabilidad de un plan alternativo que prescinda tanto de Macri como de Santilli. ¿La salida? Un candidato o una candidata de consenso que no exija más que su lugar y que abone a la idea de que el candidato es el proyecto. Tres fuentes del intendentismo reconocieron a Letra P que analizan este Plan C y dos de ellas recordaron que Esteban Bullrich logró imponerse en los comicios de 2017 nada menos que sobre Cristina Fernández de Kirchner, la candidata de Unidad Ciudadana. De todos modos, matizan: "No fue Esteban el que ganó, sino el sello; si en su lugar hubiera estado otro, el resultado hubiera sido el mismo".

En paralelo, los barones del PRO quieren agendarse una próxima reunión para este jueves. Si bien realizan encuentros semanales por Zoom, ahora podría salir una postura conjunta sobre la campaña y una foto de unidad que vuelva a mostrarlos tirando para el mismo lado, pese a las diferencias que mostraron en los últimos días. De hecho, la imagen pública más reciente de la mesa ampliada de la agrupación se dio a fines de marzo junto a Mauricio Macri.

Todos y todas esperan las definiciones de Vidal después de su minigira en Estados Unidos, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y distintos funcionarios de organismos internacionales e inversores, una recorrida que realizó en soledad pese a los trascendidos de que lo hizo junto al diputado provincial Alex Campbell y otros dirigentes bonaerenses, que molestó incluso a parte del equipo de la exmandataria.