Hay PASO: la revancha del team dialoguista

Luego de tres días de negociaciones reservadas, el Gobierno y los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio llegaron a un principio de acuerdo para postergar las primarias y las generales por un mes. La iniciativa fue negociada entre el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe del interbloque opositor, Mario Negri, en una serie de idas y vueltas que comenzaron el martes pasado, a partir de una decisión del Ejecutivo de retomar la negociación que había quedado trunca la semana pasada, cuando el funcionario suspendió una visita al Congreso. El acuerdo cierra casi un año de tironeos dentro de las dos fuerzas sobre qué hacer con las PASO en medio de la pandemia.

Una semana después de aquella cita fallida, el titular de la cartera de Interior aceptó la redacción de un texto que incluye la cláusula cerrojo que había reclamado la Mesa Nacional de JxC hace dos semanas, cuando la negociación comenzaba a encaminarse. En el medio estalló el conflicto entre la Casa Rosada y el gobierno porteño por la presencialidad de las clases y los intercambios quedaron virtualmente estancados. Se retomaron esta semana de manera informal por De Pedro, que se comunicó con cada uno de los jefes parlamentarios para despejar dudas sobre el interés del Gobierno de postergarlas y no suspenderlas.

A diferencia de los momentos anteriores, esta vez las riendas no estuvieron en manos del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, ni del titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Según confiaron fuentes que participaron de la negociación, fue un "ida y vuelta" entre De Pedro y Negri, que durante tres días le giró los borradores que enviaba el ministro a los doce integrantes de la Mesa Nacional de JxC. Fue el segundo round. El primero sucedió hace un mes en un acto oficial. En esa oportunidad De Pedro invitó al jefe de la bancada macrista, Cristian Ritondo y al intendente de Vicente López Jorge Macri y les planteó informalmente la necesidad de postergarlas. La escena desató desconfianzas en la alianza opositora que reclamó ordenar a los interlocutores para llegar a un acuerdo. Parte de eso es lo que sucedió en los últimos días.

El borrador acordado, que posiblemente cuente con la firma de todos los bloques involucrados, establece las postergaciones "por única vez" de las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre. También incluye el párrafo que pidió JxC y dice que la norma "no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso". Según pudo saber este portal, no estaba en el primer borrador que envió De Pedro, pero la formulación fue cambiando hasta la versión final que cuenta con el aval de la Mesa Nacional de JxC.

Las coincidencias derivaron en la reunión que este viernes por la tarde compartieron De Pedro y Massa con los tres titulares del principal interbloque opositor: Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), además de los jefes parlamentarios de los demás bloques. De Pedro y Massa participaron desde el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y los diputados vía Zoom.

El acuerdo para la postergación del calendario electoral no tendrá un camino fácil en la Cámara de Diputados. La semana pasada venció el protocolo para el funcionamiento remoto de ese cuerpo y las negociaciones para renovarlo están estancadas. Según supo este portal, este miércoles hubo una reunión de Massa y Kirchner con JxC y Ritondo planteó que no renovarán el mecanismo hasta que no saquen del temario los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Otros hablaron de acordar la renovación "sesión por sesión" para definir los temas y el oficialismo se resiste a aceptar lo que considera "imposiciones".

La reforma del calendario electoral quedará frenada hasta que los principales bloques acuerden la eventual renovación del procotolo. Esas dudas no fueron parte de la reunión para destrabar un año de tironeos sobre qué hacer con las PASO y las generales en medio de la pandemia. Hasta que prosperen los intercambios para que el proyecto pueda avanzar en la Cámara baja, la cartera de Interior continuará con el calendario vigente como lo viene haciendo desde el año pasado. El próximo lunes el presidente Alberto Fernández firmará el decreto para convocar las PASO para el 8 de agosto con un cronograma que todavía establece el 9 de junio como la fecha limite para presentar alianzas y el 16 para presentar precandidatos. Toda esa línea de tiempo cambiará cuando la iniciativa sea ley y sea promulgada por el Ejecutivo.

Con el inicio de la pandemia comenzaron las primeras dudas sobre cómo formular el calendario electoral. Los debates que resonaron en el oficialismo y en la oposición derivaron en distintos proyectos que fueron presentados en la Cámara baja. En septiembre, el mendocino José Luis Ramón, del interbloque Unidad y Equidad Federal, presentó un texto para suprimirlas por única vez por razones sanitarias y económicas. En diciembre, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) presentó otro, con el respaldo de diez gobernadores norteños.

Casi al mismo tiempo la radical Carla Carrizo presentó un contraproyecto para ratificarlas y postergarlas por un mes. La iniciativa fue sumando apoyos dentro de JxC y fue tomada por De Pedro para presentar el primer borrador, luego de que la oposición le reclamara que presentara uno propio en vez de valerse del redactado por Carrizo. Seis meses después, el bonarense Pablo Ansaloni, exaliado de JxC, y parte del interbloque de Ramón, presentó una iniciativa similar para plasmar el borrador que había enviado De Pedro. Esta semana surgió la primera iniciativa para postergarlas desde el bloque oficialista, con la firma del entrerriano Marcelo Casaretto para empujar una definición.

“Para nosotros este acuerdo es un buen punto de partida porque aceptaron nuestra cláusula de garantía", reinvidicó Negri y confirmó que "toda la Mesa Nacional de JxC coincidió en avanzar en este acuerdo y en exigir estas condiciones. Entendemos que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso", sostuvo el diputado radical. “Las reglas del juego en materia electoral son producto del consenso y el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas”, ponderó Massa.