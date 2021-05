Lauría: “El bloque no se reunía desde abril de 2020”

Siguen agitadas las aguas internas de Juntos por el Cambio (JxC) en Mar del Plata tras la crisis que derivó en la ruptura del intendente Guillermo Montenegro (PRO) con el sector que lidera el senador Lucas Fiorini (CREAR) y que tuvo como actor principal al ahora exjefe del bloque oficialista, Alejandro Carrancio, quien fue clave con su voto no positivo en la comisión de legislación para que cayera el pliego de licitación del sistema de transporte local que impulsaba la gestión municipal. Eso, no solo desembocó en la purga de funcionarios de CREAR que hizo Montenegro en su gabinete sino, además, en la salida de Carrancio de la bancada de Vamos Juntos, donde fue erigido presidente Nicolás Lauría.

“Nunca pensamos que Carrancio iba a llegar al punto que llegó”, confía a Letra P el flamante jefe de bloque oficialista en Mar del Plata. Titular del Partido Fe local, se despega de la decisión de la cúpula provincial partidaria que rompió con JxC y promete fidelidad a Montenegro “hasta el último día”. Quizás sea esa una forma de marcar el perfil que pretende imprimirle al bloque, sin dejar de destacar diferencias con su antecesor: “Teníamos un bloque que no se reunía desde hacía un año, desde abril de 2020, ni jugaba en tándem”, afirma el exbasquetbolista de Peñarol, que promete “jugar en equipo” y dejar de lado “los egos de la política”.

Adelanta que, en la decisiva comisión de legislación, pedirán para su bloque el asiento que ocupa hoy Carrancio. Avizora “esquirlas” y considera que “deben calmarse las aguas” antes de avanzar con definiciones sobre la convivencia interna.

-¿Sorprendió el posicionamiento de Carrancio?

-Si bien sabíamos que tenía intenciones de modificar algunas cuestiones, nunca pensamos que iba a llegar al punto que llegó. Perdimos una oportunidad histórica de cambiar el transporte en Mar del Plata, que, sabemos, es malo y deficiente. Como interbloque también estuvimos reunidos con el Ejecutivo acerca de posibles modificaciones que cada uno quería solicitar. Alejandro hizo su aporte, pero sorprendió la cantidad de puntos, algunos claves para el pliego. En la comisión de legislación, si estaba todo bien, estaba dado como para que se apruebe. Cuando llegó el momento, nos encontramos con esta situación.

-¿Qué lectura político-electoral hace de la actitud de Carrancio?

-No soy quién para hacer una lectura de los movimientos de cada espacio. Vamos Juntos lo conformábamos cuatro fuerzas diferentes (PRO, monzoismo, FE y CREAR), con lo cual pueden llegar a suceder estas cosas. Como miembros del bloque, no nos dejaba bien parados que el presidente de la bancada reaccionara de esta manera. Estas cosas pueden suceder, pero se pueden resolver puertas adentro. Pero fue tan grande el problema que no tuvo solución.

-¿La reacción del intendente pidiendo la renuncia de funcionarios de CREAR fue la adecuada?

-Siempre que uno toma decisiones tiene que estar leyendo sus posibles consecuencias. Tanto Alejandro como su grupo de CREAR sabían que una de las posibilidades era esta. No es bueno para la gestión tener que pedir renuncias por este tipo de cuestiones, pero es parte de esto. Hoy conformamos un bloque de tres y seguiremos para adelante y sobre todo para que la gestión de Montenegro siga siendo positiva para la ciudad.

-Carrancio dijo que sigue dentro de JxC. ¿Se lo va a incluir en el interbloque oficialista?

-Primero deben apaciguarse un poco las aguas, esto ha sido muy reciente. Seguramente haya esquirlas de todo lo que ha pasado. De mi parte, tengo una excelente relación con Alejandro, como con su jefe político (Lucas Fiorini), con lo cual entiendo que, si sigue en Juntos por el Cambio, tendrá que participar. Es clave que se calmen las aguas.

-¿Pedirán que un miembro del bloque Vamos Juntos ocupe el asiento de Carrancio en la comisión de legislación?

-Reglamentariamente, sí. Las comisiones le corresponden a cada bloque y no a un concejal. Lo resolveremos en los próximos días. Trataré de hablar con Alejandro para no cerrar la puerta. Esto es política, quizás, a la larga, volvamos a estar todos juntos.

-¿Cuál será el perfil del bloque de Vamos Juntos de acá en más?

-Teníamos un bloque que no se reunía mucho ni jugaba en tándem. Me gusta jugar en equipo, ya he planteado la decisión de que el bloque funcione como tal, que nos dividamos los temas, que todos podamos hablar de ciertos temas y que, más allá de que siempre tiene que haber un miembro informante, que podamos todos opinar, charlar y debatir al respecto. Eso le da riqueza al bloque, la participación de todos, dejando un poco de lado los egos de la política.

-¿Eso es lo que venía sucediendo anteriormente en el bloque?

-No sé si sucediendo. Pero lo cierto es que desde abril de 2020 que no nos juntábamos como bloque. Obviamente que estuvo la pandemia en el medio y un montón de cuestiones que hayan hecho que nuestra gimnasia legislativa sea de esa manera. Pero ahora es borrón y cuenta nueva en cuanto al funcionamiento de nuestro bloque. Con Guillermo Volponi y Agustín Neme, a quienes agradezco por haberme elegirlo para la presidencia, pensamos lo mismo en este sentido de trabajar en equipo y que cada uno, si se especializa en un tema, poder acompañarlo, sin que el presidente tome siempre la lanza.