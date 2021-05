La interna celeste también se cuela en la ciudad de Santa Fe

La rosca preelectoral en la ciudad de Santa Fe no se limita solo a los grandes frentes. Los espacios más pequeños también bullen al calor de la proximidad de las elecciones y los aprestos para disputar una banca en el Concejo de la capital provincial. El sector celeste vive tiempos complejos: tras la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo rechazo les dio su razón de ser, creen que hay que refundarse. Pero en ese trance, los quiebres y las peleas intestinas hicieron que cada línea interna tome diferentes estrategias y rumbos. Incluso, para algunos o algunas, la migración y las alianzas son la mejor opción.

El universo celeste con representación en la Cámara de Diputados de la provincia se fragmenta en tres espacios, y esa división se repite en la capital provincial. El bloque Somos Vida y Familia, conformado por Walter Ghione, Juan Argarañaz, Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi, se encuentra dentro del armado del partido evangelista UNO (Una Nueva Oportunidad) que aún no tienen decidido cuál será su lugar para dar batalla y llegar al recinto. Según le explicó un armador político del espacio a Letra P, están discutiendo si ir dentro de un “gran” frente celeste o unirse a Juntos por el Cambio (JxC) y presentar una lista allí. ¿Por qué esta coalición? Desde UNO dicen que hay que “defender la República, las instituciones”, hacen la lectura de que “lo puramente celeste tiene un techo” y que con JxC tienen más chances de llegar a una banca. El apuntado para encabezar esta lista es el pastor Ariel Rodas.

En otro sendero, Amalia Granata (bloque Somos Vida) usa para traccionar acuerdos políticos los más de 278.000 votos que obtuvo la lista que encabezó hace dos años. Cree en la necesidad de conformar un “gran frente de frentes” y es por eso que negocia su futuro con otros actores políticos no celestes, y por ende, el de Luz Balbastro que muy probablemente sea su candidata en la capital provincial. Según le aseguraron desde el entorno de la diputada a este medio, Granata cree “en un polo republicano que reúna a las principales fuerzas opositoras de la provincia, del centro a la derecha, para ganarle al peronismo”. Si bien aún no hay definiciones, el espacio de la legisladora podría llegar a integrar alguna lista y no llevar una nómina propia dentro del Frente en el que compita. Se la observa más cercana a JxC que al Frente Progresista y a diferencia de UNO, tiene escasa o nula representación territorial en la ciudad de Santa Fe.

El tercer espacio es el frente Unite, que hoy está representado por la diputada provincial Betina Florito (Somos Vida Santa Fe). En este sector aseguran que no harán alianzas con otros partidos, a lo sumo podría llegar a darse una interna de manera consensuada, pero siempre con sectores antiaborto. La candidata de la lista principal será Ana María Catena, que hoy es subdelegada de la Junta de Educación de la Arquidiócesis santafesina. Este espacio está compuesto por grupos evangélicos que no integran UNO y católicos, algunos cercanos al Arzobispado de Santa Fe. ”Somos el único sector celeste con vocación de seguir construyendo con el sello que nos llevó a la Legislatura”, le aseguró un armador político del espacio a Letra P, quien además agregó que que tienen buena presencia territorial y eso es lo que podría apalancarlos al sueño de conseguir una banca en el Concejo.

Por la segunda banca

En la vereda de enfrente de las y los celestes está Barrio 88, un partido joven netamente local que viene creciendo electoralmente de manera sostenida: en las últimas elecciones dio la sorpresa y hoy ya cuenta con un concejal, Guillermo Jerez. Desde el espacio apuntan a afianzarse como fuerza, lograr otra banca y de esa manera romper con la soledad de Jerez y tener “mayor gravitación política”. Se muestran cautelosos, pero confiados de poder dar otro batacazo en los próximos comicios, dicen que a pesar de la pandemia pudieron mantener la presencia territorial y sienten que las polarizaciones extremas pueden servirles electoralmente. La encargada de liderar la lista para conseguir una segunda hazaña será Eliana Ramos.

Con críticas, pero sin fuertes agresiones, para con el actual sistema político y los tiempos de las instituciones legislativas y ejecutivas, desde Barrio 88 apuntan a obtener el “voto clave” del sector joven. En la campaña del 2019 realizaron el “Fiestón de Barrio”, eran fiestas realizadas con el objetivo de recaudar fondos, que se terminaron volviendo muy populares entre los santafesinos y santafesinas. Siguiendo con esa línea, en las últimas semanas, empapelaron parte de la ciudad de Santa Fe apuntando al intendente Emilio Jatón con memes intervenidos. “Buscamos innovar, es la única manera que tenemos de hacernos ver”, le dijo un integrante a Letra P.