Clases presenciales: Fernández, duro contra Larreta, Schiaretti y Suárez

El presidente Alberto Fernández apuntó duramente este lunes contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el de Mendoza, Rodolfo Suárez, por retomar las clases presenciales tras el fin de la vigencia del DNU que estableció un cierre estricto por nueve días y afirmó que esos distritos "están jugando con fuego" y van a "quemar a la gente".

"Es jugar con fuego. Lamento que ese fuego va a quemar a los argentinos y las argentinas de esos lugares. En Alemania, cuando hay 150 personas cada 100 mil habitantes contagiados se suspenden las clases presenciales. En todos estos lugares de los que hablamos, la tasa es de 600 o 700 casos cada 100 mil habitantes: cuatro veces la tasa que marca Alemania para suspender las clases. Por eso nosotros recomendamos suspender las clases", dijo el mandatario al cuestionar la decisión de regresar a las aulas en esos distritos pese a estar en alerta epidemiológica.

En declaraciones radiales a la AM 990, Fernández enfatizó que su objetivo es que "la gente entienda que no es un hecho caprichoso" la postura del Ejecutivo. "Nosotros no le queremos arruinar la vida a los cordobeses, a los porteños o a los mendocinos. Nosotros queremos cuidar a la gente", subrayó.

La Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Río Negro son de los pocos distritos que decidieron reabrir las escuelas tras la finalización del decreto presidencial. Santa Fe, por ejemplo, decidió mantener las clases virtuales debido a la situación de alerta y el elevado número de contagios. Esta situación se replica en más de la mitad de las provincias.

El gobierno porteño resolvió que este lunes se retomen en la Ciudad las clases presenciales para los alumnos de los niveles inicial, primaria y de educación especial. En tanto, los dos primeros años del nivel Medio mantendrán un sistema de “bimodalidad” que alterna la presencialidad con clases a distancia.

En ese sentido, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó la apuesta por la presencialidad pero manifestó que la intención de la administración del PRO no es "confrontar" con la Casa Rosada. "No nos interesa confrontar con el Gobierno y vamos a buscar siempre el diálogo, pero sí creemos que la presencialidad es muy importante y tenemos que protegerla y resguardarla", indicó la funcionaria porteña en declaraciones a medios televisivos.

En Río Negro, el gobierno de Arabela Carreras decidió el regreso a las clases de forma presencial en los niveles inicial, primario y de educación especial en 27 ciudades y localidades, entre ellas Bariloche, aunque seguirá suspendida la presencialidad en los niveles secundario y superior.

Por otra parte, el jefe de Estado se refirió a la situación actual del país con respecto a la pandemia y manifestó que esta semana los casos "razonablemente deberían empezar a bajar en consecuencia de las primeras medidas restrictivas".

"Los efectos de esas medidas los vamos a empezar a ver mañana. Los efectos del confinamiento más estricto los deberíamos ver en dos semanas", vaticinó el mandatario, que pidió "seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible, que la gente circule lo menos posible por las calles".

"El riesgo perdura, no es verdad que con una o dos semanas de confinamiento se acaba el problema. Es algo más largo y complejo", aseveró.