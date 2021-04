Pulti: “Con Randazzo coincidimos en la necesidad de generar una alternativa”

El exintendente de Mar del Plata Gustavo Pulti es uno de los vecinalistas que se reunió con el exministro Florencio Randazzo, quien trabaja en el reasfaltado de la avenida del medio. En conversación con Letra P, el líder de Acción Marplatense indicó que “no está claro si Randazzo será candidato”, por lo que por estos días no están “manejando una hipótesis electoral” conjunta. El referente vecinalista indicó que con el exfuncionario kirchnerista lo une “la necesidad de construir alternativas” y apuntó contra “los razonamientos binarios con los que se esgrime la política de algunos sectores”.

-¿Cómo viene trabajando Acción Marplatense?

-Trabajamos con un partido vecinal fundado hace más de 20 años. Las tareas del partido no dependen de temporadas electorales. Desde el punto de vista político, las novedades son los vínculos con otros partidos vecinales de la provincia de Buenos Aires con los que estamos llevando adelante una tarea compartida.

-¿Cómo marchan esos acuerdos?

-Si los vecinalistas forjamos una estrategia electoral compartida, vamos a poder presentar candidatos a legisladores. Vamos a tratar de hacerlo. Con los apoyos electorales que recibimos de nuestras ciudades, si tuviéramos la estructura correspondiente, lograría meter legisladores. Vincularnos con estructuras que vayan más allá de los estrictamente municipal facilita esa posibilidad.

-¿Esas estructuras tienen que ver con las reuniones que ha mantenido con Florencio Randazzo?

-En principio se trata de estructuras vecinales. Está en construcción un partido provincial que se llama Vecinalistas y hay otra estructura que se está construyendo que se llama Primero Buenos Aires. En paralelo, he tenido encuentros con Randazzo, a quien conozco hace muchos años. Cuando charlamos, igual que con los vecinalistas, coincidimos en la necesidad de construir alternativas. Pero no está claro si Randazzo va a ser candidato, por lo que no estamos manejando una hipótesis electoral.

-¿Qué lo uniría a una propuesta de Randazzo?

-Con Randazzo tengo muchas coincidencias. Veo con interés la experiencia del socialismo en Santa Fe, hay personas interesantes como Roberto Lavagna, como el exgobernador Juan Manuel Urtubey. Un conjunto de personas interesantes para escuchar y para ser escuchados. Los vecinalistas tenemos una certeza: trabajamos y pensamos la política desde abajo hacia a arriba. Si en el medio se forjan diálogos serán el preámbulo de posibles coincidencias.

-¿De qué depende un acuerdo macro entre los vecinalistas?

-Las coincidencias están planteadas. Habrá que ver si logramos que haya un partido provincial que nos nuclee a todos.

-¿Eso todavía no está cerrado?

-No es un problema de cierre es un problema de reconocimiento de la Junta Electoral. De hecho, en algunos días vamos a tener un encuentro en Bahía Blanca.

-¿Le interesaría ser candidato?

-No estoy planteando las cosas con la idea de una candidatura. No se puede construir el mundo a partir del ombligo de cada uno. No hay figuras imprescindibles.

-¿Qué perspectivas tiene para la próxima elección?

-Las mejores. A ningún partido vecinal lo esmerilaron los razonamientos binarios con los que se esgrime la política de algunos sectores. Hemos ganado y perdido elecciones en todos los contextos. Lo binario es la antítesis del pensamiento. La realidad no es binaria; es vieja o nueva. Hay que tratar de construir la realidad nueva, las realidades viejas tienen olor a naftalina, tengan el color que tengan.