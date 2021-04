El Gobierno confía en el cara a cara con JxC para postergar las PASO

Por primera vez desde que comenzó el debate mediático sobre el tema, a fines del año pasado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio iniciarán este jueves una conversación formal sobre la eventual postergación de las elecciones primarias y generales en plena segunda ola de coronavirus.

La conversación se dará en el Congreso de la Nación, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los titulares del bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri. No estará el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aislado por haber sido contacto del presidente Alberto Fernández, que dio positivo de coronavirus. Lo reemplazarán Cecilia Moreau o Cristina Álvarez Rodríguez.

Después de semanas de trascendidos y desencuentros, el oficialismo llevará un ofrecimiento concreto: postergar para septiembre las elecciones primarias, previstas para el 8 de agosto, y llevar a noviembre las generales, programadas para el 24 de octubre. El planteo que hará el ministro De Pedro, con acompañamiento del bloque oficialista, será que Diputados tome como base del debate un proyecto presentado en diciembre por los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti y Carla Carrizo, que responden al senador Martín Lousteau.

El oficialismo confía en que la propuesta tendrá aceptación y que las cosas se resolverán de manera más rápida de lo que aparenta en la previa, mientras se impone la pirotecnia de los cruces mediáticos entre el ala más dura de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. “En los comunicados se impone el ala libertaria, como la llama el ministro Fernán Quirós, pero después las conversaciones no son así”, dice una fuente del Frente de Todos al tanto de las negociaciones que hay por lo bajo entre los referentes de los dos espacios.

En Juntos por el Cambio, la visión no es tan optimista. Al espacio opositor no le cayeron en gracia las recientes declaraciones de Massa, que propuso unificar las elecciones primarias y generales en un solo día, como en una suerte de ley de lemas, mientras el Kirchner y De Pedro hicieron saber que irían solamente por la postergación de las dos jornadas electorales. Con ese antecedente, los referentes de Juntos por el Cambio salieron a instalar que el oficialismo “no está instalado” y que quieren conocer cuál es la única propuesta concreta.

En el Frente de Todos aseguran que el desorden no es tal y que Massa lanzó una propuesta dura “a modo de globo de ensayo” para luego negociar algo más flexible. Y apuntan contra los desacuerdos internos de Juntos por el Cambio, que este martes luego de la reunión que mantuvo la plana mayor del espacio en Palermo, emitió un comunicado en el que se refirió a la cuestión electoral.

“Estamos en contra del cambio de las reglas de juego. Las reglas electorales son sagradas en una democracia. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del poder ejecutivo nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección”, dijo el comunicado.

La letra del documento intentó consensuar las diferentes posiciones que hay en Juntos por el Cambio sobre el tema con dos únicas coincidencias: que no se deben cambiar las reglas de juego durante el año electoral y que se mostrarían dispuestos a escuchar una propuesta del oficialismo.

La interna es clara. Mientras los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) se plegaron a viva voz al operativo clamor para suspender las primarias, el sector más duro de la alianza, que encabezan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se opone a cualquier negociación con el oficialismo. En tanto, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta están dispuestos a consensuar una postergación de la fecha de las elecciones por un mes, en tanto y en cuanto eso no altere el resto del cronograma electoral y respete la fecha de presentación de listas. Plegada a Vidal y Larreta, Elisa Carrió ya dijo públicamente que tampoco está de acuerdo en concurrir a las urnas en agosto por el riesgo sanitario que implica.

Como reveló en exclusiva Letra P, Vidal y Ritondo ya le hicieron conocer su posición a Kirchner y De Pedro en una reunión que tuvieron en privado antes del encuentro masivo de la semana pasada en la Casa Rosada, que forma parte de una serie de encuentros que la exgobernadora mantuvo con el ministro y el presidente del bloque del Frente de Todos para consensuar grandes lineamientos políticos.

Ese entendimiento pareció ponerse en riesgo este martes, cuando el diálogo entre la Casa Rosada y Rodríguez Larreta se empantanó por las discusiones sobre las restricciones de la cuarentena, el ala más dura de Juntos por el Cambio salió en masa a pegarle al oficialismo y los ministros respondieron en duros términos. En el medio, se colaron cruces por la reunión entre De Pedro y los jefes opositores, prevista primero para el martes, que luego se anunció para el miércoles y, finalmente, será el jueves.

Oficialismo y oposición se acusaron mutuamente de haber sido los responsables de la postergación del encuentro, por internas ajenas, pero en el Gobierno no hubo sobresaltos. “Son temas que van por carriles separados”, dijeron voceros del Frente de Todos. Este jueves comenzará a definirse el debate, en Diputados, donde Negri y Ritondo le pedirán al oficialismo que no utilice como puntapié de discusión el proyecto de la UCR y presente su propia iniciativa, para asegurarse que no habrá cambio de reglas en el camino del debate.