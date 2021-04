JxC cierra filas y le pone precio a la postergación de las PASO

El camino para acordar la postergación de las PASO será escarpado, pero no imposible. Antes de la reunión que mantendrán este miércoles con representantes del oficialismo, los socios de Juntos por el Cambio (JxC) le reclaman al Gobierno que explique qué quiere hacer con las primarias y que envíe un proyecto al Congreso para demostrarlo, pero que sea una "mejora estructural y no sólo para esta elección", sostuvieron en un comunicado. Hasta que eso no suceda, el espacio rechazará los intentos de suspender las PASO y, en especial, la idea de realizar todo en un mismo día, como propuso el jefe de la Cámara baja, Sergio Massa.

"Queremos que las elecciones se hagan como corresponde. Primero que se hagan las PASO y después las generales. Se seguirá dialogando si mover la fecha o no, pero tenemos claro que no queremos la propuesta de Massa", confió a Letra P uno de los participantes del encuentro que concretó el radicalismo al mediodía, antes del primer encuentro presencial que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio concretó en el barrio porteño de Palermo.

Los dirigentes de la UCR se reunieron en la sede del Comité Nacional. Participaron el titular del partido, Alfredo Cornejo, la vice, Alejandra Lordén, el jefe del interbloque Mario Negri y los tres gobernadores radicales: el mendocino Rodolfo Suárez, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales. Los dos últimos forman parte del grupo de mandatarios del "Norte Grande" que piden la suspensión de las primarias desde el año pasado. Ante las consultas de este portal, cerca de ambos mandatarios confirmaron que aceptarían la posición mayoritaria. "Gerardo le dijo que no a las PASO, pero JxC las quiere, veremos qué pasa hoy, pero todo depende de la curva de contagios", detalló a Letra P un vocero de Morales antes de la segunda reunión de la jornada.

Definiciones

En la alianza opositora el clima vino caldeado, por la participación del jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en un acto la semana pasada en Casa Rosada. Allí, el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, les mencionó informalmente la posibilidad de postergar las primarias y les pidió apoyo para sellar el mayor consenso posible con todos los sectores políticos. Ambos se mostraron predispuestos y contestaron que había que hablarlo en el Congreso, pero la ventilación de ese intercambio despertó desconfianzas en JxC por parte de Cornejo, la titular del PRO, Patricia Bullrich y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Los tres negaron cualquier acuerdo y apuntaron a desautorizar un presunto pacto que nunca existió.

Con ese mar de fondo, la Mesa Nacional de JxC tuvo su primera reunión presencial del año. Reunió a la mayoría de los representantes de sus tribus internas. Participaron todos los radicales que se habían reunido al mediodía, junto a Ferraro, Bullrich, Ritondo, el expresidente Mauricio Macri, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, el titular del bloque de la CC, Juan Manuel López, el jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff (UCR), su correligionario porteño Martín Lousteau y el titular de la bancada macrista Humberto Schiavoni.

El plato fuerte fue la situación económica y sanitaria. Pactaron la necesidad de mantener la presencialidad de las clases y cuidar la economía ante nuevas restricciones por la pandemia. Sobre el final analizaron el escenario electoral que se avecina en medio de la pandemia. Los tres jefes parlamentarios comentaron que no habían recibido ninguna invitación formal para la reunión de este miércoles, pero que estarán presentes si llega. Acordaron pedirle al Gobierno que explique si tiene un proyecto de ley para plasmar su posición ante la "multiplicidad" de posiciones que hay dentro de la coalición oficialista. En la UCR explicaron que la principal preocupación de JxC es que un corrimiento de fechas abra la posibilidad de una suspensión de las primarias, ya que los cambios en las leyes electorales se pueden realizar con 129 votos y el oficialismo podría contar con los votos necesarios en ambas Cámaras sin la intervención de la alianza opositora.

Las definiciones sucedieron luego de una serie de señales previas que acompañaron el debate, pero que no se reflejaron en el comunicado que envió la Mesa Nacional. Este fin de semana, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se mostró a favor de la postergación de las primarias por un mes, casi en línea con lo que analiza Negri, el único dirigente de la coalición que no puso el grito en el cielo por la visita de Ritondo a la Casa Rosada. El martes pasado, horas antes de la foto en el Patio de las Palmeras, Massa le había anticipado de la reunión que finalmente se concretará este miércoles.

Los ánimos opositores para estudiar la postergación dependerán de la voluntad que exhiba el oficialismo para ordenar sus posiciones. Así lo desliza el texto que acordaron difundir, para abrir la posibilidad de negociar la postergación, pero en el marco de una reforma electoral más ambiciosa, cuyos detalles por ahora se desconocen. "Frente a la situación que estamos atravesando nos parece inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales, en lugar de enfocarnos en la evolución de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza (...)" sostiene el comunicado antes de hacer un guiño. "Estamos en contra del cambio de las reglas de juego. Las reglas electorales son sagradas en una democracia. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del poder ejecutivo nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección", remata el texto.

La reunión concluyó poco antes de las 18. El escueto pronunciamiento público de JxC confirma la cautela que deberán tener sus negociadores cuando se reúnan con De Pedro, Kirchner y Massa. "Si traen un proyecto que mejore la ley de las PASO en términos estructurales y no solo algo para anular las de este año, se puede hablar", completaron ante las consultas de Letra P en el entorno de uno de los senadores que participaron de la cita. Con esa directiva, desde este miércoles la pelota estará en la cancha de Negri, Ritondo y López, los tres convocados por De Pedro para este miércoles.