Massa agita la Ley de Lemas para calmar a los gobernadores anti-PASO

Poco antes del inicio de las negociaciones formales entre el Frente de Todos (FdT) y la oposición para decidir qué hacer con las PASO, el jefe de la Cámara baja, Sergio Massa, lanzó un nuevo intento a favor de suspenderlas por razones sanitarias, pero con la posibilidad de realizarlas durante el mismo día que las generales, como plan B. La opción fue descartada hace dos meses dentro de las alternativas que analizaron en el FdT, pero el Frente Renovador la revivió con una movida que generó suspicacias en el conglomerado oficialista, pero le ofrendó un guiño a los gobernadores norteños que proponen la suspensión de las primarias.

La primera piedra la tiró Massa este domingo en una entrevista radial. "Preferiría que se votara en un solo día", dijo, a partir de un "acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las PASO, o con la realización de las PASO el mismo día" que las generales. La segunda opción es la utilización del sistema de "Ley de Lemas". Se trata de una iniciativa que fue evaluada en Casa Rosada durante una reunión que compartieron el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Massa. No fue mencionada desde entonces hasta este domingo.

Luego de las palabras de Massa, el resto del Frente Renovador redobló la apuesta a favor de la postergación y el diputado nacional Carlos Selva defendió el "Plan B" casi en soledad: "¿Por qué no votar el mismo día PASO y generales? ¿Cómo? Intercalando cada fuerza de acuerdo a la elección de la gente y sumando los votos de una sola vez", aseguró el bonaerense. "No hay lemas porque es voto a legisladores y las listas se intercalan respetando la proporcionalidad", insistió. Sin embargo, ninguna de las fuentes consultadas por este portal pudo explicar en detalle cuál sería el método para aplicar ese mecanismo en un caso concreto en el cuarto oscuro.

Por el contrario, sobran las explicaciones para defender la suspensión. Ahora como una forma de revitalizar la iniciativa que lleva desde diciembre la firma de Pablo Yedlin. El diputado tucumano del FdT plasmó en un texto el planteo que defiende una decena de gobernadores norteños, reunidos en un espacio de coordinación regional y lobby sobre el Ejecutivo autodenominado del "Norte Grande".

La iniciativa no reúne los apoyos necesarios para avanzar dentro del bloque oficialista. Tal como contó este portal, en Juntos por el Cambio aseguran que las autoridades del FdT les notificaron que no lo apoyan. En ese contexto, Yedlin defiende su proyecto pero reconoce que, si no hay acuerdo, prefiere la postergación de las primarias a mantener todo como está.

Aún así, en el massismo prefieren perfeccionar el texto del tucumano que aceptar lisa y llanamente el mantenimiento de las primarias. Una fuente de ese espacio sostuvo que hay que suspender todos los efectos de la ley 26.571 que crea las PASO, salvo la exigencia del piso mínimo de votos del 1,5% para pasar a las generales. "También hay que mantener la aplicación de la paridad de género en las listas", acotó otro integrante del FdT que reporta a Massa, mientras reconoce que la postergación puede ser una salida que contente a la mayoría de los bloques de la Cámara baja.

En todos los rincones del oficialismo admiten que la clave del asunto pasa por la preocupación sanitaria. El tema posiblemente forme parte de la visita virtual que realizará este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a la comisión en la materia que preside Yedlin. El oficialismo analiza la utilización de un coeficiente que combine el índice diario de mortalidad con la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas para establecer un punto estadístico que defina un parámetro para decidir. La oposición está al tanto del tema, pero sus escuderos preparan una batería de preguntas al respecto, por fuera de los pedidos de informes por el desarrollo del plan nacional de vacunación contra la pandemia.

El repechaje por la suspensión que emprendió el líder del Frente Renovador refleja el planteo de un puñado de gobernadores del interior, con quienes mantiene una muy buena interlocución. La exhumación de utilizar la ley de lemas, sin embargo, no cuenta con tantas adhesiones en el oficialismo e incluso desató el repudio del PRO, a través de su presidenta, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. "El cambio de fecha de las elecciones esconde un dardo envenenado: anular las PASO e imponer la antidemocrática Ley de Lemas, donde valen más las internas partidarias que el debate de ideas. Nosotros defendemos un proyecto: necesitamos más legisladores contra un poder que avanza", escribió en su cuenta personal de Twitter.

La exfuncionaria lanzó ese mensaje en la previa de la reunión que tendrá la Mesa Nacional de JxC este martes. Los socios de la coalición opositora buscarán tener una posición común sobre las PASO, pero dos de los tres gobernadores que tiene el radicalismo reclaman la suspensión, mientras que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta defiende realizarlas y suscribe la idea de postergarla con tal de mantenerlas. El río no está tan revuelto dentro del interbloque opositor que conduce el radical Mario Negri en Diputados.

La alianza opositora viene de una semana agitada sobre el tema. El martes pasado, antes de Semana Santa, una parte de su conducción pegó el grito en el cielo cuando se ventiló que el jefe de la bancada macrista, Cristian Ritondo y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, dialogaron sobre la posibilidad de postergar las PASO con De Pedro, Kirchner y el gobernador bonarense Axel Kicillof. Los dirigentes opositores habían sido invitados a un acto en Casa Rosada y le contestaron a sus anfitriones que el tema debía ser debatido en el Congreso. Fue suficiente para que una parte de JxC rechazara cualquier acuerdo posible.

Dentro del interbloque de JxC, la radical Carla Carrizo presentó en diciembre pasado una iniciativa para correr las PASO a septiembre y las generales a noviembre. El oficialismo analiza utilizarlo como parte del rompecabezas que el ministro De Pedro pondrá sobre la mesa este miércoles, cuando se reúna con los jefes de las bancadas opositoras para definir el destino de las primarias. La cita estaba prevista para este martes, pero pasó para el miércoles para aguardar que JxC concrete la reunión de su mesa ejecutiva.