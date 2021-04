Alegre: “Randazzo puede construir un proyecto esperanzador”

El exdiputado nacional Gilberto Alegre es uno de los viudos de Sergio Massa a los que apeló Florencio Randazzo para repavimentar la avenida del medio. “Puede ser quien construya un proyecto esperanzador”, dice el exintendente de General Villegas en diálogo con Letra P. En un nuevo golpe de timón a su lineamiento político, Alegre señala que la propuesta del chivilcoyano es una “alternativa dialéctica” que se alza “contra el fracaso de Cristina y Macri”. El villeguense, que en 2019 buscó su sexto mandato en el municipio de la mano de Juntos por el Cambio, trabajaba en el plan bonaerense de Joaquín de la Torre. Sin embargo, avisa que abandonará ese armado si el exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal continua dentro del armado cambiemista: “Me quedo si construimos una fuerza peronista”, advierte y se entusiasma con un acuerdo entre De la Torre y Randazzo.

También podés leer Randazzo junta viudos de Massa varados en la avenida del medio

-Estaba en conversación con Joaquín de la Torre y ahora trabaja en un acuerdo con Florencio Randazzo. ¿Qué pasó?

-Dentro del espacio de Joaquín hay diversas opiniones y muchas están orientadas hacia Juntos por el Cambio. Cuando empezamos a hablar trabajamos en la idea de que estábamos construyendo un espacio peronista y esa idea la sostengo, pero hay quienes dentro de ese lugar están trabajando para juntar para Juntos por el Cambio. No está claro cuál es la posición de (Miguel Ángel) Pichetto, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. Aclaré que si se acuerda con (Mauricio) Macri no me quedaba en el espacio. Me quedo si construimos una fuerza peronista para ir a las elecciones como peronismo, más allá del nombre que se use.

-En medio de esta disyuntiva aparece la opción Randazzo…

-Mucha gente participa de este debate y aparece Florencio en actividad. Tengo muchos años de contacto con él, pertenecemos a la misma sección electoral (Cuarta), nos hemos hablado siempre y nos encontramos. Lo ideal sería que Joaquín pudiera juntarse con Florencio y conformar un espacio mucho más potente, más saludable. Estamos trabajando en esa idea. Las fuerzas peronistas no kirchneristas están conversando para tratar de ver cómo se resuelve este tema. Hay un debate grande que se tiene que dar en la sociedad.

-¿Qué le dijo Randazzo que lo entusiasma?

-Randazzo quedó afuera del proyecto por tener ideas diferentes y no seguir el pensamiento de Cristina (Fernández de Kirchner). La idea es construir un espacio nuevo. Lo que ha ocurrido con Macri y con Cristina condujo al pueblo a la pobreza y a la exclusión. Tenemos que revertir este proceso y Randazzo puede ser el hombre, por su experiencia política, por sus largos años trabajando en lugares claves de la provincia y de la nación, que esté al frente de la construcción de un proyecto esperanzador.

-¿Es la nueva tercera vía?

-No sé. Me inclino a pensar que, contra el fracaso de Cristina y Macri, aparece una fuerza esperanzadora, una alternativa dialéctica.

-¿Por qué fracasó la propuesta de Randazzo en 2017?

-Quedó atrapado en esa dialéctica y no hubo forma de prosperar. Este es un momento ideal para producir una alternativa nueva porque es una elección de medio término. Nosotros apostamos a crear una fuerza propia con la idea que en 2023 tengamos un candidato a presidente y tratar de recuperar el Partido Justicialista.

También podés leer Con chapa de pichettista, ex intendente desafía al PRO a una interna

-Randazzo y Roberto Lavagna ya se vienen juntando.

-Todo el mundo está conversando y tratando de aproximarse. Lavagna estuvo en el espacio en el que estábamos todos, él tenía su línea dentro de esa tercera vía que estábamos construyendo. Hoy tiene sus diputados y, también, a su hijo trabajando dentro del Gobierno. Debemos superar la dialéctica entre Macri y Cristina porque los dos representan lo mismo, el fracaso. Hay que construir una fuerza, un proyecto esperanzador y nuevo que apunte al crecimiento, al desarrollo de Argentina y la inclusión social.

-Randazzo se ha reunido con abanico muy amplio de dirigentes, ¿cuál es la línea que va a seguir?

-Es cierto, pero es muy prematuro hablar de líneas. Él se tiene que reunir con todos, escucharlos y ver qué pretende hacer cada uno. La idea debe ser superadora al fracaso.

-¿Habló con Randazzo sobre el vínculo con Alberto Fernández?

-No. Hablamos sobre las perspectivas del futuro. No se puede hacer política hablando del pasado.

También podés leer Locos por el medio: Lavagna salió a mostrar su romance con Randazzo

-¿Usted quiere ser candidato?

-Vamos a tratar de constituir un espacio, una casa común que nos contenga en un proyecto esperanzador. Después debatiremos si vamos o no vamos de candidato. Primero tenemos que construir el carro. No sabemos qué partido, no sabemos cuáles son las ideas en las que vamos a coincidir. Hoy vemos a Florencio con la esperanza de que sea el que pueda construir esa casa común.