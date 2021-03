Los agobiados, día 6: Losardo se va a la Unesco y Justicia sigue vacante

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentará su renuncia al cargo en las próximas horas y decidió aceptar el ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para asumir como embajadora argentina ante la UNESCO. Si bien la salida es inminente, todavía no se sabe quién será su reemplazante y una vez confirmada esa decisión la exsocia del mandatario en su histórico estudio jurídico desembarcará en París para hacerse cargo del rol que dejó vacante Fernando Pino Solanas, quien murió el 6 de noviembre pasado luego de permanecer internado varias semanas por coronavirus.

La noticia circulaba desde la semana pasada pero recién en las últimas horas y después de la confirmación del Presidente en una entrevista televisiva este lunes, el Gobierno confirmó que Losardo renunciará, mientras continúan las versiones sobre quién ocupará la silla caliente de un ministerio que deberá afrontar duras batallas con la corporación judicial, a juzgar por el discurso de apertura de sesiones del mandatario, en el que cargó contra el Poder Judicial y la oposición.

El propio jefe de Estado reconoció además que los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez estaban siendo analizados para cubrir la vacante que dejará Losardo, quien se alejará de esa cartera una vez que el jefe de Estado designe a su reemplazante.

Sobre los posibles reemplazantes, Fernández expresó: "A Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la comisión de Justicia (de Diputados) hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de (Eugenio) Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión". A su vez, descartó que la salida de Losardo sea por pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "La discusión (que se plantea en los medios) fue que se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria, pero hasta lo que yo recuerdo Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner, hasta la última elección fue contra (el senador Martín) Doñate. No entiendo cómo funciona esto".

"Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos", había asegurado el lunes Fernández en declaraciones al canal C5N.

La salida de Losardo comenzó a vislumbrarse cuando el 1º de marzo el Presidente le pidió al Congreso que comenzara a ejercer "control cruzado" sobre el Poder Judicial e inmediatamente se supo que la funcionaria se mostró incomoda y dispuesta a dejar su cargo pero si bien al principio su amigo y exsocio logró retenerla, con el paso de los días la situación se tornó irreversible.