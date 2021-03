Cuando otra amiga se va: Fernández blanqueó que sale Losardo

Sí, se va. Lo sabía todo el mundo y Alberto Fernández lo blanquó en la noche de este lunes: está en pleno casting para reemplazar a su amiga la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que dejará el Gobierno porque "está agobiada", dijo el Presidente, que no terminó de elaborar el duelo por la partida de su también amigo Ginés González García por armar un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud.

El éxodo de incondicionales albertistas debilita al mandatario en la interna del Frente de Todos y confirma la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner: hay funcionarios y funcionarias que no estaban funcionando. Además, convierte a Justicia en un ministerio acéfalo justo cuando el Gobierno ha decidido poner al Poder Judicial en el centro de la escena.

"Marcela me ha planteado la semana pasada, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", se lamentó Fernández, comprensivo.

También podés leer Cuando otra amiga se va: Losardo, con un pie afuera

En declaraciones a la señal de cable C5N, el jefe de Estado prometió: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela".

"Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante", avisó.

Sobre los nombres que trascendieron como posibles reemplazos para Losardo, Fernández dijo que tanto al diputado y exintendente de General Roca Martín Soria como al massista Ramiro Gutiérrez los conoce, pero que "hay que ver cómo resolverlo".