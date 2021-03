“En municipios del conurbano, al intendente lo ven en fotos o por televisión”

Los jefes comunales bonaerenses autoproclamados independientes eligen destacar el contacto personal y permanente con la gente que tienen quienes gobiernan distritos chicos del interior. “En municipios grandes del conurbano, al intendente lo ven en fotos o por televisión”, dice Arturo Rojas, quien transita su primer mandato al frente de Necochea tras derrotar al candidato del Frente de Todos. El anfitrión del primer foro vecinalista critica por “mezquindad” a su antecesor y deja la puerta abierta a revisar la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas. Además, en esta entrevista con Letra P, menciona a posibles candidatos a la legislatura y describe su relación con Axel Kicillof: “Es muy buena, espero que no quede empañada por el año electoral”. Describe el perfil del gobernador que quisiera en 2023 y se anima a un ping pong: “Esperaba mucho más (…) Lo han hecho equivocar o no ha podido construir en términos de poder”, dice de Alberto Fernández. Kicillof, Vidal, Larreta, Macri y más.

-¿De la mesa que lo acompañó en la conferencia puede salir algún candidato a legislador bonaerense?

-Sí, más de uno. A esa mesa se sentaron exintendentes y actuales intendentes con mucha experiencia.

-¿A quiénes ve postulándose?

-Carlos Bevilacqua es una persona con muchos valores y principios. Está caminando las secciones desde el minuto uno, siempre tratando de sumar, articulando, generando diálogo y gran parte de lo que fue el congreso vecinalista. También es muy importante el volumen que aportan los exintendentes. (El exintendente Gustavo) Pulti y (el exintendente de Carmen de Areco, Marcelo) Skansi fueron exitosos gobernando y están en el armado. También pueden salir candidatos y candidatas de entre los demás dirigentes que estuvieron en el encuentro y otros que vayan sumándose.

-No tienen mucho tiempo…

-La idea es hacer un trabajo contrarreloj, lograr mayor participación y llegar a la contienda electoral con una síntesis de los espacios; no será simple pero no es imposible.

-¿Cómo es la relación del vecinalismo con el gobernador Kicillof?

-Respondo de manera personal. A mí me tocó competir con él y no he tenido ningún desencuentro, todo lo contrario. La relación ha sido buena, nos ha permitido avanzar con obras que estaban paralizadas.

-¿Cuáles, puntualmente?

-Pudimos concretar obras que cuando yo era presidente del puerto dejé aprobadas por unanimidad por el directorio, con los recursos, y que el gobierno municipal anterior no me dejó llevarlas a la práctica. (NdR: entre 2015 y 2019, el intendente fue Facundo López, a quien Rojas venció en las elecciones pasadas por más de 20 puntos de diferencia y bajo el sello de Juntos por el Cambio, espacio que abandonó tras el triunfo).

-¿Por qué no pudo avanzar con esas obras?

-Por mezquindad política del anterior intendente municipal. Esas obras hoy se están ejecutando; tienen que ver con el acceso, con la inclusión, con el asfalto en el hospital de Quequén y en todos los establecimientos educativos de Quequén que están a una o dos cuadras del asfalto… La relación con Kicillof es la mejor. Espero que esa relación no quede empañada por el año electoral. Espero que este año no se mezcle la cuestión institucional con la partidaria.

-¿Está de acuerdo con revisar la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas, como plantean algunos intendentes?

-Me parece sano que haya una renovación, un recambio generacional, pero, en definitiva, es la gente la que elige.

-¿Propone una renovación pero no por imposición?

-Sí. Estoy convencido de que tiene que ir dándose un recambio generacional pero no se puede coartar a muchos dirigentes. Es diferente la realidad de los municipios del interior y la del conurbano. En el interior hay intendentes de diferentes ideologías políticas que conocen a cada vecino y los vecinos saben si hacen una gestión buena o mala. En municipios muy grandes del conurbano, al intendente lo ven en fotos, por la televisión.

-¿El vecinalismo puede tener candidato a gobernador en 2023?

-Ojalá. Primero hay que lograr que haya legisladores. Tenemos que hacer crecer una alternativa que vaya por el camino del medio, entre los partidos tradicionales.

-¿Qué rasgos distintivos debe tener esa/e dirigente para calzarse el traje de candidato?

-Capacidad, sentido de pertenencia y honestidad. Debe ser alguien que tenga visión de futuro, que sepa armar equipo y rodearse de las personas más idóneas en cada ministerio más allá de lo ideológico. Eso es trascendental.

Ping pong

Alberto Fernández. “Esperaba mucho más. Pensé que por su experiencia venía a cerrar la grieta. Lo han hecho equivocar o no ha podido construir en términos de poder. Ojalá pueda revertirlo”.

Cristina Fernández. “Estoy muy alejado de ella, no comparto nada, en absoluto”.

Mauricio Macri. “No lo conozco personalmente, pero está en el mismo carril que Cristina”.

Horacio Rodríguez Larreta. “Un gestionador. Espero que siga por un camino de conciliación y no se vuelque a un extremo”.

María Eugenia Vidal. “Le faltó animarse a despegar la elección provincial de la nacional. Tuvo cosas buenas y cosas malas”.

Patricia Bullrich. “La veo yéndose demasiado a la derecha”.

Axel Kicillof. “Espero que sepa rodearse de los ministros para sacar la provincia adelante”.