"Macri y CFK quieren protagonizar el proceso electoral y se equivocan"

A menos de siete meses de las elecciones legislativas, el politólogo Gustavo Córdoba advirtió que "Cristina Kirchner y Mauricio Macri quieren protagonizar el proceso electoral y se equivocan" ya que el electorado moderado definirá los comicios de octubre..

"Macri y Cristina creen que pueden conducir el proceso electoral y ese es un camino equivocado. Ambos representan liderazgos que excluyen al otro y la sociedad no necesita eso", consideró el director de la consultora Zuban-Córdoba.

En una charla con Letra P, analizó el impacto en la opinión pública del cruce de acusaciones entre la expresidenta y el exmandatario y recordó que "el voto en la Argentina es contextual". "La sociedad está buscando liderazgos más consensuales, prudentes y positivos", señaló.

-¿Qué opina del cruce de acusaciones entre CFK y Macri?

-Hay una tendencia a creer que los referentes máximos en ambos lados de la grieta son infalibles y están exentos de cometer errores, pero la historia demuestra lo contrario: así como tienen éxitos también acumulan fracasos. Macri y Cristina quieren protagonizar el proceso electoral y se equivocan. Ambos interpretan liderazgos que excluyen al otro y la sociedad no necesita eso. En Argentina, las elecciones arrancan en los extremos, pero las definen los moderados.

-¿Qué impacto puede tener en la opinión pública este enfrentamiento entre ambos exmandatarios?

-El pulso de la sociedad demuestra que hay una fatiga hacia la dirigencia política y, en especial, hacia los liderazgos tan contundentes. Si bien Macri y Cristina son necesarios para reafirmar identidades en ambos lados de la grieta, la sociedad está buscando liderazgos más consensuales, prudentes y positivos. El voto en la Argentina es contextual. Si avanza la vacunación y hay una recuperación económica, al oficialismo le puede ir bien en las elecciones.

-¿Cómo queda en este contexto polarizado Horacio Rodríguez Larreta?

-Larreta no tiene ninguna urgencia en lo inmediato. No está obligado a jugar de manera extrema de cara a las legislativas. Debe seguir fortaleciendo su perfil de gestión y crear una dirigencia mas afín a su figura si quiere ser candidato a presidente en 2023. Hoy, el desafío que tiene la oposición es evitar la fuga de votantes hacia los libertarios y otras figuras del peronismo no kirchnerista.

-¿Por qué CFK eligió este momento para subirlo de nuevo al ring a Macri?

-La centralidad de Cristina la hace pensar que tiene que dar inicio a la campaña electoral. Reproduce la metodología de 2019, cuando anunció que el candidato era Alberto Fernández. La polarización es un recurso que, usado desde el oficialismo, es muy contundente. La grieta en la Argentina funciona a la perfección.