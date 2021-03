Bienvenido (a la jungla): las tribus de JxC no compran Macri 2023

Menos de 24 horas tardaron las tribus políticas que habitan la jungla de Juntos por el Cambio para ponerle límites a las ambiciones de liderazgo expuestas por el expresidente Mauricio Macri a través de los mensajes electorales que lanzó en la presentación de su libro "Primer Tiempo", este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien las críticas al kirchnerismo y la arenga para el regreso al poder en 2023 encontraron numerosas adhesiones, contrastaron en buena parte del amplio abanico de dirigentes bonaerenses con el camino que deben tomar para lograr ese objetivo, la estrategia dentro de la alianza e incluso el propio rol del exmandatario dentro de la coalición opositora. "Es un líder, pero no es el único", avisan.

"Acá no hay palomas o halcones; somos el cambio o no somos nada, ese es nuestro motor", dijo Macri en un intendo por ponerse por encima de la interna cambiemista en relación a los dos bandos que se disputan el poder en el posmacrismo, una puja que el expresidente de Boca buscó poner en el freezer. De todos modos, la nota llegó de inmediato a sus principales socios en la provincia de Buenos Aires, donde las tensiones crecieron desde que la alianza perdió el poder frente al peronismo en 2019 y donde emergen nuevos actores vinculados al ala blanda de la coalición que buscan tomar el timón.

Adhesión a medias.

"No puede ser que el único aspecto que podamos reivindicar sea el fracaso del kirchnerismo. Debemos proponernos una agenda de valores comunes, de producción y de distribución de riqueza, y para eso es importante que cambien algunos jugadores", remarcó una fuente que se vincula a diario con la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Es más, en el entorno de la exdiputada nacional coincidieron en que es necesaria la unidad y la amplitud política de cara a las próximas elecciones, pero advirtieron que puede ser a cualquier costo. "Tenemos que modificar tácticas y estrategias. No puede ser que quieran regresar personas que no honran nuestros valores y que el día después de la elección van a romper para armar otro espacio", lanzó un dirigente en clara alusión al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y al exministro del Interior Rogelio Frigerio, que tampoco estuvieron durante la jornada de presentación. "No es algo contra el peronismo, incluso vemos en Joaquín De la Torre o Miguel Ángel Pichetto un gran trabajo a la hora de nuevas incorporaciones", amplió.

Parte de esta idea es compartida por el equipo del intendente de Vicente López y uno de los líderes del Grupo Dorrego, Jorge Macri, que desde hace largos meses trabaja no sólo en la construcción de su candidatura a gobernador bonaerense, sino, también, en vallar las aspiraciones del monzoísmo apuntando contra "su deslealtad", algo que también le genera ruidos en su propio grupo de jefes comunales.

"Con Macri solo no nos alcanza, pero sin él tampoco llegamos", remarcó una persona vinculada al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo. La idea recorrió otros sectores, que también entendieron que no es momento de jubilar al egresado del Cardenal Newman, pero tampoco de someterse al unicato.

Sí, ¿se puede?

Hubo otras voces que equilibraron el llamado de la selva. "Vimos un Mauricio con mucha claridad, pensando a futuro en la importancia de seguir fortaleciendo este espacio diverso que es Juntos por el Cambio. Su frase sobre que no hay ni halcones ni palomas resume claramente el espíritu de nuestro espacio. Claramente es uno de los grandes referentes de nuestro espacio", concedió al respecto el diputado provincial de Juntos por el Cambio Alex Campbell, una de las espadas legislativas de María Eugenia Vidal en la Legislatura.

Minutos antes de la presentación de "Primer Tiempo", el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, remarcó que "no hay dudas que Mauricio lidera este espacio por su calidad de socio fundador del PRO y de Cambiemos y por ser un expresidente", aunque aclaró que, tras la derrota electoral de 2019, "se generaron otros liderazgos, como el de Horacio Rodríguez Larreta o Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires". "Eso es algo normal y muy bueno", amplió, en diálogo con este medio.