Reigada: “El sindicalismo debe tener lugares en las listas”

-¿Qué balance hace de la gestión de Kicillof?

-En un año y medio garantizamos el fortalecimiento del sistema sanitario, la negociación de la deuda que nos dejó Vidal y también la ayuda a las pequeñas y medias empresas y sectores vulnerables. Triplicamos el sistema alimentario en las escuelas. Sin dudas, salud y educación son áreas que demostraron lo que es tener conciencia de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, porque no sólo se construyeron hospitales sino también que se sumó el esfuerzo para sostener la educación a la distancia.

-¿La oposición acompañó?

-Cada cosa que hicimos la oposición quería desvirtuar el tema. Generaron fantasmas alrededor de la vacuna, apuntaron contra los sindicatos que prestaron sus lugares para vacunar y tergiversaron toda la campaña. Finalmente, lo que prosperó fue la alegría de la vacunación.

-¿Cómo fue la relación en el Senado, donde la oposición tiene mayoría?

-Han sido muy mezquinos. Muchos acuerdos que teníamos en labor parlamentaria no los respetaron en el recinto. Necesitamos legislar en la provincia de Buenos Aires y no puede haber una imposición de Juntos por el Cambio de querer tratar sólo los proyectos que les pertenecen. Por ejemplo, presenté una propuesta legislativa y luego presentó algo similar la senadora Felicitas Beccar Varela, para emparejar el registro de villas y asentamientos con el RENABAP, y no lo quisieron tratar.

-¿Cree posible revertir la correlación de fuerzas?

-Esperamos lograrlo. Todavía hay más acompañamiento de las políticas del Frente de Todos que de Juntos por el Cambio porque hay memoria del ajuste que se vivió durante la época de Vidal, el maltrato de muchos sectores, incluido el sector docente y la escuela pública en su conjunto.

-¿Hay lugar para suspender las PASO?

-Si bien ya tenemos el calendario todavía se está analizando suspender las PASO. Algunos temas se van a analizar en la Legislatura. Creo fundamentalmente que es un costo muy grande una elección primaria y más si tenemos en cuenta que muchos partidos lograron sus listas de unidad. Quizá por esta vez se podría evitar, pero ese es un tema que deberá tomar la provincia de Buenos Aires. Lo importante es llegar de la mejor manera a las elecciones de octubre en términos sanitarios.

-Pareciera que Kicillof no pretende construir kicillofismo, ¿qué opina?

-Hay un gran acompañamiento al gobernador, sobre todo, de los sectores del peronismo. Kicillof tiene características muy propias sobre cómo gobernar con las personas de mayor confianza, quienes ahora ya no son las personas de confianza del gobernador sino de todos aquellos que vemos que la provincia se pone en marcha.

-¿Están conformes con el acuerdo paritario de los docentes?

-Nos está dando la posibilidad de recuperar el salario que perdimos durante la época de Vidal. Estamos logrando superar el proceso inflacionario de este año.

-¿Qué otros reclamos tienen los docentes para presentarle al gobierno?

-La reactivación económica es una necesidad imperiosa que necesitamos todos los sectores. También la incorporación de trabajadores y trabajadoras a las plantas de la provincia de Buenos Aires ha sido importante y debe continuar. Vamos a seguir trabajando para lograr paritarias en favor de los trabajadores y trabajadoras.

-¿El sindicalismo debe tener lugares en las listas en las próximas elecciones?

-Esa ecuación se viene dando. Necesitamos que las trabajadoras y los trabajadores organizados estén en los lugares donde se define la política. El sindicalismo debe tener lugares en las listas. También es importante el trabajo que ya venimos haciendo desde los sindicatos para conformar espacios que impulsen la producción y el trabajo, con los empresarios, los sectores de la economía popular y la agricultura familiar y con quienes están al frente de emprendimientos. Desde ahí es que salen las propuestas legislativas importantes como el aporte extraordinario, o la suba del piso de aportes a las ganancias, que buscan aliviar a los sectores trabajadores, sin desnivelar los ingresos que tiene que tener el Estado para atender otros temas.

-¿Qué opina de la llegada de Máximo Kirchner para conducir el PJ bonaerense?

-Máximo abre muchas expectativas en la provincia. No sólo por lo que significa su figura, sino también por la incorporación de otros dirigentes que no han estado en anteriores estructuras del PJ y que vienen con otras experiencias y ganas de trabajar. Es una lista que incorpora muchos sectores, sobre todo jóvenes, y que mantiene la unidad.

-¿Eso lo pone en tensión con los intendentes?

-Hubo tensiones, pero se terminaron saldando. Todo lo nuevo siempre tensiona, pero ahora se saldó con la conformación de la lista en la que participan muchos intendentes de distintos lugares de la provincia.