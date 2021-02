El Gobierno no descarta retenciones para frenar la suba en alimentos

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, consideró que para que la economía comience a crecer, es condición necesaria una "recuperación real de los salarios" con paritarias "libres", sin "piso ni techo", y no descartó "una suba de retenciones" entre las contadas herramientas que el Gobierno puede poner en práctica para controlar los precios internos de los alimentos y favorecer el aumento del poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos.

"Si queremos ver una recuperación de la economía, tenemos que ver una recuperación real de los salarios", subrayó en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: "Mas del 60 por ciento del PBI se explica por el consumo privado, por eso si queremos ver una recuperación de la economía tenemos que apostar por una recuperación real de los salarios".

Con una inflación del 36% en 2020, que trepó por encima del 45% en los productos de la canasta básica, el Gobierno mira con preocupación los precios de los alimentos mientras las organizaciones sindicales reclaman paritarias por encima del índice del costo de vida.

Consultada sobre el aumento de precios, la funcionaria respondió: "Hace muchos años que la inflación es alta, y eso hace perder ingresos y que no puedas organizarte, y para las empresas es difícil hacer sus planes de negocios. No se trata de un tema sencillo como se dijo en otro momento, no hay una solución mágica, es un problema macroeconómico de relación entre las variables".

Por último, destacó la ley sobre el aporte de las grandes fortunas. "Fue una iniciativa importante, claro que mueve las aguas porque no es fácil redistribuir el ingreso, pero es un tema que se habla en todo el mundo".

Esta semana, la mesa chica ampliada de la CGT advirtió que no aceptará "un techo o límite atado a los precios o el proceso inflacionario" para discutir las paritarias anuales.

"Las paritarias son libres y deben continuar siendo libres", señalaron los dirigentes e indicaron que "los salarios están retrasados desde hace ya bastante tiempo".

Retenciones

Más tarde, en declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria ratificó sus dichos y afirmó que "hubo un shock muy fuerte sobre la economía mundial y tenemos que usar todas las herramientas para morigerarlo". Consultada sobre la posibilidad de un alza en los derechos de exportación como variable para el control de precios apuntó que “no se descarta" una suba de retenciones. "Yo no descarto nada", dijo Todesca y añadió: "No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos".

“Las retenciones son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias. La solución no puede ser que los precios de los alimentos en Argentina se disparen por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”, dijo Todesca quien, a sabiendas del rechazo del sector agroexportador a este tipo de medidas, recalcó: "Nosotros apostamos al diálogo”.