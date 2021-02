Santa Fe: los gremios docentes le prenden una vela al año electoral

La disputa política alrededor del regreso a las aulas en medio de la pandemia desplazó este año del foco de atención a las negociaciones salariales que históricamente ponen en vilo el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, la puja está instalada. En Santa Fe, la paritaria docente 2021 tendrá su puntapié inicial este viernes. Las negociaciones se abrirán con un clima de tensión que flotará en la sala. Los gremios afinan el lápiz para subrayar sus pedidos: el punto principal será la suba porcentual del salario que permita recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado.

“Sonia Alesso le hizo saber a Nicolás Trotta lo importante que es reconocer desde lo económico el trabajo de los docentes”, le confió a Letra P una alta fuente de Amsafe, el sindicato que nuclea a los maestros y maestras públicas de Santa Fe, haciendo referencia a una reunión en la que estuvieron presentes la secretaria general del gremio y de la Ctera a nivel nacional, el ministro de Educación y también el gobernador Omar Perotti, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri y la titular de la cartera educativa provincial, Adriana Cantero.

La relación entre las organizaciones sindicales y el gobierno fue álgida durante 2020, con momentos de mucha turbulencia, pero terminó con un cierre de año parsimonioso. Con la pandemia de por medio, cada parte jugó sus fichas, el Ejecutivo planteó las ofertas que creía justas o posibles y los gremios se plantaron realizando paros en más de una ocasión. Ahora se reencontrarán con una nueva agenda, pero con algunos reclamos ya conocidos.

También podés leer Perotti tiró demasiado de la cuerda y rompió la paz con ATE y UPCN

Desde Amsafe afirman que los y las docentes sufrieron la pérdida del poder adquisitivo durante el año anterior, aunque no precisan públicamente el porcentaje de esa merma. En este sentido, son tajantes y aseguran que van a pedir una recomposición salarial y una suba porcentual que permita recuperar la caída de 2020 y que pueda competir con la inflación estimada para 2021. “Por el momento no queremos hablar de un porcentaje concreto de aumento”, le dijo a Letra P una dirigente importante del gremio, al tiempo que aseguró que están a la espera de un estudio de los economistas de la CTA, la central donde revista el sindicato.

La paritaria se pondrá aún más picante cuando se toque el tema de la revocatoria de tres expedientes de titularizaciones docentes ocurrido en noviembre último. Sobre este tema, una alta funcionaria de Educación le aseguró a Letra P que se tomó esa medida porque “se violaron todos los pasos del concurso” y el proceso fue “ilegal”. Desde Amsafe, si bien ya presentaron un amparo ante la Justicia, le pedirán al gobierno que dé marcha atrás con esta medida.

Poné la fecha

En los gremios docentes no se tomaron de la mejor manera que el Ejecutivo haya decidido la vuelta a clases el 15 de marzo próximo. El problema no es la fecha en sí, sino porque argumentan que no fueron consultados y creen que es una decisión que no debió tomarse unilateralmente. “Nunca nos hablaron para preguntarnos, no entendemos el por qué”, explicó a este medio un referente del sindicato de docentes públicos.

“Todos los aumentos que se otorguen de aquí en adelante deben ser en blanco”, avisan desde Amsafe y también ponen énfasis en que quieren respuestas respecto de las mejoras edilicias en los establecimientos educativos, el cronograma de concursos y las condiciones laborales de los docentes.

En el ambiente sindical saben que se empieza a transitar un año electoral, una prueba de fuego para el gobierno peronista. Creen, en ese sentido, que tendrán más margen para negociar y llegar a acuerdos importantes. Por su parte, desde el Ejecutivo la intención es tratar de evitar conflictos gremiales en la antesala de los comicios.