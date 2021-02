Marijuan denunció a González García y pidió investigar el reparto de vacunas

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el exministro de Salud Ginés González García y el periodista Horacio Verbitsky y otro eventuales involucrados por el escándalo del circuito paralelo de vacunación contra el COVID-19 montado en el Ministerio de Salud y reclamó una serie de medidas de prueba como así también que las provincias informen a quiénes están suministrando la Sputnik V como “personal esencial”.

En rigor, el funcionario judicial solicitó que se investigue "la presunta comisión de delitos de acción pública en la que habrían incurrido, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas". Además, Marijuan pidió que la investigación no se limite a "los casos en particular que se denuncian" sino que "se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico" en las distintas jurisdicciones.

La denuncia se conoció horas después que se confirmara que el ministro González García montó un operativo para vacunar por acomodo, sin turno ni necesidad, a una decena de funcionarios del Frente de Todos (FdT) y a personalidades del mundo de gremial y empresarial. El fiscal presentó la demanda ante la Cámara Federal, que el lunes sorteará quién será el juez que va a investigarla. Según sostuvo, su denuncia obedece a que "personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina se encuentran siendo vacunadas".

El fiscal dijo que se trata de "determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas personalmente con distintos funcionarios" que recibieron la Sputnik V cuando aún "no se logró vacunar a la totalidad del personal de salud y cuando recién se encuentra en sus inicios la etapa de vacunación de los adultos mayores", según lo decretado en la Resolución 2883/2020 publicada en el Boletín Oficial.

Para Marijuan, "se trata de un acto de una inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse lo pueda hacer".