Fernández: "Construyamos un país con la lógica del diálogo"

El presidente Alberto Fernández lanzó este viernes el Consejo Económico y Social, y aseguró que los integrantes de ese organismo fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y dijo que "no es una mesa para ver que interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", dijo el mandatario al habla en el CCK.

Y agregó: "Habrá problemas de coyuntura que afrontar y habrá problemas que tengan que ver con el futuro. Tenemos que trabajar y resolverlos entre todos. Quiero que entendamos que de acá puede surgir otro país".

"No es posible pensar una economía sin ética. La Economía no es números: es una ciencia humanista", destacó.Asimismo, el jefe de Estado llamó a "construir un país con la lógica del diálogo". "Acá tienen que estar sentados todos los argentinos. Tenemos la oportunidad de escucharnos", agregó.

“¿Cuánto tiempo más seguiremos creyendo que el secreto es dominar al otro en lugar de asociarse? Nadie puede ser feliz en una sociedad donde hay tantos infelices. Lo moral de la política es llamar al otro a construir una sociedad igualitaria”, señaló.

"De acá puede surgir otro país, otra sociedad, porque nadie puede estar contento con esta sociedad. Tenemos la posibilidad de repensar todo, porque si seguimos haciendo lo mismo obtendremos los mismos resultados”, apuntó.

El Consejo Económico y Social contará con un "consejo asesor internacional de altísimo nivel", compuesto por los ex presidentes de Brasil Dilma Rousseff y de Uruguay José "Pepe" Mujica, entre otros.

Así lo precisó el futuro titular del CES, Gustavo Béliz, quien anunció que también formarán parte del cuerpo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex mandatario de Chile Ricardo Lagos; los economistas Jeffrey Sachs y Luigino Bruni; la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena; y su par de la Organización de Estados Iberoamericanos, Rebeca Grynspan.