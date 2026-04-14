Rosario: PedidosYa se queda con el 35% de la recaudación y desata una guerra con los gastronómicos

Las empresas que concentran el 80% del mercado local de hamburgueserías de Rosario anunciaron una migración coordinada de la plataforma PedidosYa a la competidora Rappi , que busca hacer pie en la ciudad. Alegan comisiones y condiciones abusivas de la plataforma y definieron, mediante la creación de una cámara empresaria, un acuerdo con la recién arribada aplicación.

La flamante Cámara de Hamburgueseros de Rosario afirma que el ecosistema fast food de la ciudad depende enormemente de las ventas por delivery : entre el 30% y el 80% de los pedidos que llegan a los locales son a través de aplicaciones. Esto hace que las condiciones de asociación sean determinantes para el negocio.

“En el rubro venimos observando desde hace un año que las comisiones de PedidosYa eran muy elevadas, llegando al 35% semanal entre descuentos, obligaciones publicitarias, impuestos y demás, mientras que las comisiones de Rappi son de entre 15% y 20%”, describió a Letra P Nicolás Abusar , dueño de la cadena Burger House , Rosario Burger y Burger House Grill , y miembro fundador de la flamante cámara.

Fuentes de la Cámara le ponen número al dinero disputado por las aplicaciones: “De cada 10 millones de pesos de facturación, ellos se llevaban entre 4,5 y cinco millones por las comisiones. Y en algunos casos, con descuentos semanales se llegaban a descontar seis millones de pesos. Si se agrega a la ecuación los gastos corrientes y fijos, es insostenible cualquier negocio”.

A su vez, explican que si un usuario hace un reclamo a la aplicación PedidosYa en caso de que el pedido llegue frío, por ejemplo, el partner o proveedor se debe hacer cargo del 85% del costo del producto reclamado . "Se hace imposible poder sostener esto”, dicen.

Toda esta guerra se da, para colmo, en un contexto de vacas flacas. Para el sector, los primeros meses del año fueron “muy duros”, especialmente febrero.

Hamburgueseros Rappi (1) (1) Los hamburgueseros de Rosario presentaron una alianza con Rappi.

Con el consumo pinchado, anunciaron su desvinculación con la plataforma de delivery, que hoy lidera el mercado en la ciudad, y comunicaron una asociación con Rappi, la plataforma de cadetería oriunda de Colombia que busca incrementar su presencia en Rosario y que surfea dicho crecimiento a lomo del descontento de los gastronómicos de la ciudad.

Un negocio de dependencia

Lucas Leyra, titular de la marca Marvel Burgers y otro de los socios fundadores de la cámara, describió a este medio el grado de dependencia que experimentan los negocios gastronómicos con las plataformas de envíos a domicilio. "Hay locales que toman hasta un 90% por aplicación”, asegura. Las marcas con más trayectoria, en tanto, varían de un 30% a un 60%, según el caso. En promedio, las firmas hamburgueseras llegan a tener 400 pedidos por día.

Cristian Di Vito, dueño de John's Burgers y presidente de la Cámara, aclaró a este medio que en su marca ocho de cada diez hamburguesas comandadas son pedidas por medio de plataformas de delivery.

En el caso de PedidosYa, la subordinación es aún más importante porque es la plataforma la que tiene poder de veto sobre las marcas asociadas. “Nos obligaban a que, en determinada fecha, por una promoción de la aplicación, tenías que poner un combo en determinado precio, que terminaba siendo casi de costo. Si elegías no hacerlo, te sacaban del algoritmo, lo cual hacía que no pudieras vender”, relató Abusar.

Choque de aplicaciones

Rappi olfateó el malestar y activó un plan de seducción que incluyó una reunión en Buenos Aires y un trato más directo. "Con PedidosYa tenías que hablar con un bot", aclaran. Según los empresarios, la decisión tuvo que ver con las condiciones "razonables" que impone Rappi para la vinculación a su algoritmo: “Entre 15% y 20% máximo de representación de las comisiones en la liquidación semanal, y afrontan ellos mismos los reclamos de los clientes”.

Rappi-repartidor reforma laboral La reforma laboral cristaliza la Argentina precarizada de Javier Milei.

Según la última información disponible del equipo de prensa de Rappi, “en el ciclo 2024 y 2025 la cantidad de repartidores activos creció un 38%” en todo el territorio nacional, con especial hincapié en las urbes más importantes: CABA, Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, “acompañada por el aumento del 30% en el volumen de pedidos”, lo que muestra un crecimiento de la plataforma en el país.

Por su parte, según Chequeado, PedidosYa “tiene 45 mil comercios adheridos" a lo largo del país y que, durante el año pasado "hubo 100 mil repartidores que prestaron servicio en algún momento del año”.

"Después de la pandemia, PedidosYa se comió casi todo el mercado de Rosario, hoy por hoy es el que tiene más demanda. Hay muy poca demanda en Rappi", apuntó en off the record un cadete afiliado a PedidosYa, y especuló que esto originó la estrategia comercial por rubros de parte de la firma colombiana.

Según el testimonio de diferentes trabajadores de plataformas de cadetería, en Rosario PedidosYa "ganó bastante terreno comparado con Buenos Aires", donde Rappi logró tener una preeminencia mayor, aunque la empresa argentina mantiene ventaja en demanda en el conurbano y en el interior del país.