Weretilneck mueve la tropa para alcanzar otra banca en el Congreso

El oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN) puso en marcha este fin de semana el andamiaje electoral de cara a los comicios legislativos. La meta es conseguir una de las dos bancas de diputados nacionales que la provincia pondrá en juego en 2021 para que otro legislador acompañe a Luis Di Giácomo, su único representante en la Cámara Baja nacional.

También podés leer Ahogo financiero y pronóstico de derrota, claves de la renuncia de Weretilneck

El jefe político y líder espiritual del partido rionegrino, el senador nacional Alberto Weretilneck, les pidió a sus legisladores provinciales e intendentes que salgan a defender el proyecto para alcanzar el objetivo. Lo mismo hizo la gobernadora, Arabela Carreras, línea de contacto del espacio con el presidente Alberto Fernández, en una reunión con diputados en Villa Regina. El plan tiene dos carriles: mostrarse opositor con críticas a la Casa Rosada pero mostrarse en sintonía en el parlamento como socio al Frente de Todos.

Weretilneck se reunió con los intendentes de dos de las principales ciudades: Claudio Di Tella, de Cipolletti, y Pedro Pesatti, de Viedma. En la agenda del exgobernador ya está fechado el encuentro con el jefe comunal de San Antonio Oeste (SAO), Adrián Casadei. El mensaje es el mismo en todos los casos: hay que transpirar la camiseta para que no se repita la debacle del 2017, cuando en las elecciones de medio término debió bajar la lista ante la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo. Como explicó Letra P, el ahogo financiero en su mandato propició el abandono de su candidato ante la presión de Mauricio Macri y benefició así al oficialismo nacionalde entonces, que consiguió la banca para Lorena Matzen (UCR).

Un pie adentro y otro fuera

Convencido de que la eliminación de las PASO apuntala su estrategia, Weretilneck mueve la tropa y busca primerear a los rivales, que aún se encuentran en estado deliberativo.

En Juntos por el Cambio, asoma la postulación de Aníbal Tortoriello (PRO), que ya diseñó una serie de recorridas por la provincia para marcar presencia mientras la alianza opositora espera la definición de la interna radical del 11 de abril en la que Matzen, que quiere renovar su banca. Su contrincante será Yamil Direne, que observa a Weretilneck como el aliado externo para sobrevivir en Río Negro.

El peronismo, en tanto, deberá llegar a un acuerdo que no rompa la unidad para confeccionar la la lista para la renovación de la banca que este año pone en juego en la Cámara de Diputados. Como informó Letra P, el espacio de los hermanos Soria apuesta a que Ayelén Spósito renueve su mandato. La postulación de la médica de San Antonio Oeste, que milita en el Movimiento Evita, se opone a los objetivos de La Cámpora, que proyecta a la exconcejala barilochense Ana Marks para encabezar en octubre la lista a la Cámara Baja.

Mientras observa cómo se mueve el resto de las fuerzas políticas rionegrinas, el oficialismo ya marcó su hoja de ruta: un pie adentro y un pie fuera. Esa será la oferta que presentará como gobierno aliado al presidente Fernández, según confesó la gobernadora en Regina hace unos días. La idea será calcar el plan habitual del Movimiento Popular Neuquino (MPN) o del peronismo cordobés que, a través de una campaña crítica con el poder central, acopia el voto disconforme con el Frente de Todos en el Congreso. Facundo López, presidente del bloque de JSRN en la Legislatura, será uno de los voceros de la campaña.

Tras defender las medidas impositivas de Carreras que promovieron manifestaciones de la oposición y de autoconvocados por redes sociales, López volvió a pedir la eliminación de las PASO porque “no cumplieron” el rol designado en su creación. En diálogo con AM 740 (La Carretera), aclaró: “En Río Negro se derogaron, pero aún sin el agravante de la pandemia hubo una elección primaria que no definió nada. El sistema no logró que los partidos de menor representación tuvieran igualdad con el resto”.

Este lunes en la capital de la provincia, Weretilneck habló nuevamente con Pesatti, legisladores (incluido López) y concejales. La bajada de línea fue la misma que en la primera reunión del Alto Valle. “Todos tienen que trabajar al máximo”, explicó el conductor partidario.

El manejo de la pandemia, la acción parlamentaria y la gestión de la cesión de tierras en Viedma formaron parte de la charla que se dio en el Municipio. También hubo un espacio para comentar las repercusiones de los aumentos impositivos, que alteraron –una vez más– la paz dentro del gobierno. Para el jefe político de JSRN es un tema delicado, por eso prefiere mantenerse al margen de cualquier aparición en los medios porque, entiende, no le quedaría otra opción que rechazar la medida de Carreras. "Lo incomoda", ratificaron a Letra P desde su entorno.