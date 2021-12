Lacunza prepara un paper con póker de críticas al Presupuesto de Kicillof

Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, ratificó su rol de intérprete estelar de la oposición de las medidas económicas del Gobierno. La cúpula de Juntos por el Cambio, con un pedido expreso de Horacio Rodríguez Larreta, lo designó por segundo año consecutivo para encabezar el análisis los proyectos de leyes de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2022 que Axel Kicillof envió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Las conclusiones serán presentadas en un informe a intendentes, legisladores y legisladoras de la oposición en los próximos días. En ese paper, el bombero de la crisis cambiaria del macrismo saliente marcará diferencias con el optimismo oficial acerca del rebote del crecimiento y criticará la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el financiamiento en dólares con organismos internacionales.

El análisis del cálculo de recursos y gastos para el año que viene de la administración del Frente de Todos se suma a otros trabajos que Lacunza lleva adelante para Juntos por el Cambio. De hecho, como contó cuenta Letra P, el creador del supercepo del final de la gestión macrista también analiza el Presupuesto de Alberto Fernández y trabaja para el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la meta de prepararlo para la pelea por la Presidencia. Lo hace junto a algunas de las personas que lo acompañaron en la función pública, como su jefa de Gabinete, Milagros Gismondi, entre otros.

El informe que prepara se centra, principalmente, en cuatro cuestionamientos:

1) Cómo el gobierno concretará un récord en la obra pública con la promesa de un déficit primario del 0,2% y sin un aumento relevante de la presión tributaria;

2) cómo distribuirá el financiamiento vía organismos internacionales que, dicen en la oposición, es uno de los desembolsos más altos de los últimos 15 años y que podría llegar a los 480 millones de dólares;

3) cómo impactarán en las boletas de luz y agua las modificaciones de los artículos 58 y 59 con los que, aseguran, Vidal había intentado morigerar el tarifazo salvaje de Macri;

4) en sintonía con lo que ya adelantaron en el bloque opositor, la eliminación del FIM.

En primera instancia, en el equipo de Lacunza remarcan que la provincia no presentó los datos de ejecución y de deuda desde diciembre de 2020, lo que, afirman, les impide revisar en detalle ambos proyectos. "No contar con esta información hace más difícil todo, porque si uno quisiera ver, por ejemplo, cómo están evolucionando los salarios y qué pauta paritaria tiene implícito el Presupuesto, no podría. Esta falta de claridad se traslada también a otras áreas. La provincia ya lleva más de 200 mil millones de transferencias no automáticas por parte de la Nación y no queda claro en qué se ejecutó ese dinero", precisan.

Además, si bien remarcan que habrá un déficit primario del 0,2% "relativamente equilibrado" y no habrá un aumento de la presión tributaria, se preguntan cómo llevarán adelante la obra pública. "Basan el financiamiento en un supuesto algo forzado, que es la recuperación económica del 4,3% del PBG (Producto Bruto Geográfico), que va incluso por encima de lo que presupone la Nación (4,0%), lo que de por sí es algo elevado y entusiasta", remarcan y agregan: "Lo mejor que tiene el presupuesto es la obra pública, pero, si la recuperación económica no se da en esos niveles, que, insistimos, es optimista por demás, todo entra en un gran signo de pregunta".

Respecto a este punto, coinciden con la primera lectura crítica que hicieron los jefes comunales respecto de la eliminación del FIM. Para Lacunza y su equipo, no es suficiente el fondo de 7.000 millones de pesos para seguridad y asesorarán para solicitarlo a través de un mapa que marque con precisión cómo se repartirán las obras en los 135 distritos, cuáles recibirán los mayores beneficios y cuáles menos. "También hay que ver, porque llama la atención, que el presupuesto para obras en el área de salud va a ser más alto que en 2020, un año que estuvo marcado por la inversión para enfrentar la pandemia", dicen.

Señalan, por último, que la administración actual tiene previsto dar marcha atrás con dos reformas que impulsó Vidal respecto de los impuestos en los servicios públicos, a instancias de los astronómicos aumentos que ordenó Macri. En 2018, la por entonces gobernadora anunció un descuento en los tributos que se cancelaban de manera conjunta con el valor del consumo de luz y gas, que representaban alrededor de un 30% del total de lo que se abonaba. "En ese momento llevamos (Lacunza fue ministro de Economía de Vidal) los valores a 0% y ahora los regresan al 4% y al 6% lo que va a tener un impacto directo en las boletas", aseguran. Todas estas conclusiones serán parte de un informe que el equipo económico que rodea a Rodríguez Larreta presentará a los intendentes, a los legisladores y a las legisladoras bonaerenses de Juntos.