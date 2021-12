Grindetti le aplica pase político a Vidal: "Ella está en la Ciudad"

Como adaptando la medida sanitaria dispuesta por el gobierno bonaerense para incentivar la vacunación, el intendente PRO Néstor Grindetti (Lanús) aplicó el “pase político” a María Eugenia Vidal: “No sé por qué se pone tan dura si ahora está en la Ciudad” de Buenos Aires, disparó en alusión al rechazo de la exgobernadora a la modificación de la Ley que pone tope a las reelecciones en territorio bonaerense, impulsada por intendentes de todos los colores políticos, y a su mudanza de territorio.

“No quiero entrar en una polémica, pero Vidal ahora está en la Ciudad; no sé por qué se pone tan dura con esto. Yo soy de los primeros que trabaja por la unidad y eso internamente lo saben. Entonces, yo creo que las discusiones hay que darlas hacia adentro y no por los medios. Lamentablemente, esto nos pone peor frente a la sociedad, pero lo que estamos haciendo es corregir un error de una ley que salió durante nuestro gobierno”, expresó el jefe comunal en declaraciones al diario La Nación, en las cuales remarcó que, si bien sus pares de Juntos por el Cambio no pretenden “la reelección eterna”, es necesario “arreglar este problema”.

En ese sentido, destacó que en la coalición opositora coinciden “en que el espíritu de la ley que se votó en el 2016 es que no haya más de dos mandatos seguidos para los intendentes”. Sin embargo, “el problema es que los intendentes del kirchnerismo le encontraron una voltereta al decreto reglamentario de 2019 que vulnera el espíritu de la ley, porque permite las reelecciones indefinidas”.

“La única forma de arreglar este problema que encontramos nosotros es el proyecto de ley que presentaron Juan Pablo Allan y Joaquín De la Torre, que establece que, aunque haya transcurrido un día del segundo mandato, ya se cuenta como mandato completo. Entonces, nadie va a poder hacer la avivada que están haciendo ahora”, expresó en alusión a la “maniobra” a la cual recurrieron varios de sus pares según la cual “el intendente puede estar cuatro años, reelegir, tomarse dos años de licencia y volver a competir en otro período”.

Si bien insistió en la necesidad de resolver esta situación para que no haya “desventajas” respecto a los mandatarios comunales del oficialismo, aseguró que su posición no tiene que ver con su situación actual.

“Yo hablo por mí. Hace dos años que sostengo que no voy a renovar, bajo ninguna circunstancia. Estoy trabajando para que Diego Kravetz sea mi sucesor, si los vecinos de Lanús lo deciden. Sinceramente, no hablé con ella, pero no sé por qué María Eugenia se pone tan dura en esto. Tal vez sea porque es un proyecto de su período. Pero, por ejemplo, a la ley de alquileres la van a cambiar porque se dieron cuenta que no funcionaba. No es un tema de especulación electoral, acá estamos tratando de enmendar un problema de técnica legislativa”, manifestó.