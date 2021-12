Reelecciones: para el garrismo, la ley es una “estafa” y “Vidal debe explicaciones”

Dos funcionarios de la mesa chica del intendente de La Plata, Julio Garro, salieron al unísono a criticar a la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal, después de que ésta difundiera un comunicado rechazando cualquier cambio a la ley que limita las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Buenos Aires, inmiscuyéndose así en la política de una provincia que abandonó. El jefe de Gabinete platense, Oscar Negrelli, dijo que la ley “es la mayor estafa y falta de respeto al voto” y que la exgobernadora “debe explicaciones”. El secretario de Gobierno, Marcelo Leguizamón, indicó “legislaron para atrás” y eso abrió la puerta a los intendentes a pedir licencia para volver a presentarse en 2023.

En diálogo con Letra P, Negrelli aseguró que el problema es que “la ley no está bien reglamentada” y eso habilita el camino de los intendentes “a perpetrarse en los cargos de manera ininterrumpida”. La postura coincide con los argumentos del proyecto de ley que presentó el senador del PRO Juan Pablo Allan, con el respaldo del peronista republicano Joaquín de la Torre. “Son 51 intendentes de Juntos que no podrán presentarse por ser respetuosos de la ley, mientras que la mitad de los intendentes del Frente de Todos (FdT) sí lo podrá hacer porque se ha burlado de ella”, indicó el legislador platense. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los jefes comunales de la oposición tienen mayores dificultades para tomar licencia en el cargo y asumir otro rol. Quien sí lo hizo fue Jorge Macri, quien pidió licencia antes del 10 de diciembre pasado para mudarse al gobierno porteño y, así, se abrió la puerta para competir por otro período en 2023. Mientras, el vicentelopense afirma que su heredera es Soledad Martínez, quien tomó las riendas del municipio tras la mudanza del primo del expresidente.

“Siento que esta Ley es la mayor estafa y falta de respeto al voto de los bonaerenses después de la Ley de lemas. Creo que Vidal nos debe una explicación a los bonaerenses acerca de qué quiso hacer con la reglamentación que era finalmente responsabilidad del Ejecutivo. Habría sido muy esclarecedor que en el comunicado hubiesen explicado lo que intentaron hacer al sancionar y reglamentar la Ley de esta manera”, disparó Negrelli.

Leguizamón se manifestó a través de su cuenta de Twitter: Coincidió en que “legislaron para atrás, lo cual está prohibido, y reglamentaron mal una ley dejando la puerta abierta para que hoy más de 20 intendentes hayan sacado licencia pensando volver a presentarse en 2023”. Además, sostuvo que “algunos legisladores elegidos por un distrito opinan sobre otro” y “otros elegidos por una sección caminan y opinan de otra”.

La crítica hace referencia al diputado provincial Daniel Lipovetzky, que obtuvo su escaño por la Séptima sección electoral y muestra intenciones de competir en las próximas elecciones en La Plata. Fue el único por fuera del círculo cercano a Vidal que firmó el comunicado que sentenció el divorcio entre la exmandataria y el intendentismo. Por eso, en la capital de la provincia hay un malestar particular con él. En cualquier caso, si avanza el proyecto de Allan, habrá que ver cómo se mueve cada una de las partes dentro del mismo bloque.