Kicillof empuja la discusión legislativa por las reelecciones

En medio de frenéticas negociaciones con la oposición por los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva que pretende tener sancionadas antes de fin de año, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que es necesario que la Legislatura discuta la ley que pone tope a las reelecciones y margina a decenas de intendentes de la pelea por otro mandato en 2023. Por primera vez sentó su postura públicamente dando la razón a aquellos que sostienen que el impacto retroactivo de la norma sancionada en 2016 es inconstitucional.

En una rueda de prensa durante la inauguración de un nuevo tramo de la ruta 11 de la que participó Letra P, Kicillof dijo que es necesario que sea la Legislatura bonaerense la que resuelva el conflicto que ya está planteado en la justicia sobre la retroactividad de la norma.

“Hubo una serie de acciones judiciales en contra de un artículo de esa ley, que es el sexto, que lo que marca es que el primer periodo que se contempla para tomar esos dos mandatos es el cual en el medio del período se aprobó la ley, el cual es retroactivo. Lo que se está discutiendo judicialmente, y no es una sola presentación sino muchas, es que eso es inconstitucional. Yo no soy abogado y menos juez, pero no se puede legislar retroactivo”, explicó sentando postura sobre el tema que desvela tanto a intendentes oficialistas como opositores y diferenciándose de sus socios del Frente Renovador que rechazan ese argumento.

Kicillof argumentó que ya hubo un fallo que va en contra de lo que dice la ley, en referencia a la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo de San Martín que hizo lugar a una medida cautelar presentada por una concejala de Malvinas Argentinas y suspendió el artículo que pone como primer mandato a contabilizar el de 2015 – 2019. Y dijo que lo que le “preocupa” es que la cuestión se siga judicializando y que algunos departamentos judiciales resuelvan una cosa y otros resuelvan otra.

“Yo creo que eso lo tiene que discutir la Legislatura, porque cuando una ley se judicializa resulta que había una norma y ahora hay incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar y depende del poder judicial”, afirmó e insistió: “Creo que esto no es cosa ni del poder ejecutivo, ni del poder judicial, es del poder legislativo, por eso me parece bien que se discuta si es constitucional o no y que lo resuelvan los legisladores. Me parece que está bien que pase eso, porque, si no, vamos a estar en la incertidumbre y ese es el peor de los mundos”, cerró.

Sus declaraciones llegan en medio de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición por los proyectos de Presupuesto 2022 y de Ley Impositiva. Como adelantó Letra P, entre la agenda de temas que se discuten está también la revisión de la Ley de reelecciones aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y con apoyo de la fuerza que comanda el presidente de a Cámara de Diputados nacional.

En las negociaciones están sobre la mesa también otros temas como la modificación de la Ley de Ministerios, la designación de cargos que reclama la oposición en diversos organismos del estado, el reparto de fondos para los municipios, pliegos de designación en la Justicia y la eventual salida de Julio Conte Grand de la Procuración.