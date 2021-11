Reelecciones: un massista se planta y manda a los intendentes a la Justicia

En medio de la avanzada de un grupo de jefes comunales del peronismo para derogar o modificar la ley que impide la reelección indefinida de intendentes, legisladores y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires, el diputado Jorge D’Onofrio, integrante del Frente Renovador, la fuerza liderada por Sergio Massa que en 2016 impulsó la iniciativa junto a María Eugenia Vidal, aseguró que no piensa borrar con el codo lo que escribieron con la mano y mandó a los intendentes a reclamar a la Justicia.

En diálogo con Letra P, aseguró, además, que en la Legislatura no hay plafón ni siquiera para rediscutir la norma y destaca otras posturas similares como la del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez: “Quien se sienta agraviado por la ley que vaya a la justicia a reclamar o que presente el proyecto y cuente las manos”, desafió.

-¿Mantiene su apoyo a la Ley que impide la reelección indefinida?

-Nosotros (el Frente Renovador) fuimos los artífices de la Ley. Rubén Eslaiman fue el autor, yo fui el miembro informante en el Senado, no vamos a borrar con el codo lo que acabamos de escribir hace muy poco tiempo. Y hay muchísimos intendentes, incluso entre los que podrían ser beneficiados, que no estarían de acuerdo con modificarla. Hoy lo escuche a Gustavo Menéndez y a otros intendentes; salvo que se maneje vía judicial la interpretación del decreto reglamentario de Vidal, que es bastante ambiguo, no veo que vaya a haber una solución legislativa para que se modifique la ley.

-¿Dice que si se presentara algún proyecto para modificarla o derogarla el Frente Renovador no acompañaría?

-Hago una evaluación más profunda: creo que la mayoría de los legisladores no están hoy, no sólo para acompañarlo, sino ni siquiera para discutirlo. La gente va a condenar que los legisladores se pongan a discutir la modificación de una ley que es para resolver los problemas de la política, de un partido y del otro. No están dadas las condiciones para discutir una cosa así.

-¿Lo habló con Massa?

-Sí, de hecho, las dos o tres veces que se charló informalmente, Sergio dijo “yo no me voy a quemar la corbata, esto fue un reclamo de la sociedad y no vamos a modificarlo por una coyuntura”, quien se sienta agraviado por la ley que vaya a la justicia a reclamar o que presente el proyecto y cuente las manos. Creo que ni siquiera hay plafón para discutir el proyecto.

-Dirigentes de la oposición ya dijeron que no están de acuerdo…

-Imaginate que el proyecto sea del Frente de Todos, le vamos a entregar una herramienta a la oposición para que nos clave una estaca de madera en el pecho. Es una locura.

-¿Y si encuentran apoyo en la oposición, por ejemplo, el radicalismo?

-Si hacemos un contubernio donde todos miramos para el costado y lo aprobamos oficialismo y oposición, va a salir también cualquier fuerza a pegarnos con toda la razón. Pero nos va a condenar la gente.

-¿Qué opina del plateo respecto de que la ley no puede ser retroactiva?

-La ley retroactiva solamente es aplicable en el derecho penal, con el derecho administrativo y la legislación electoral no hay ningún problema. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia donde se han hecho modificaciones para atrás. Que no es legislar para atrás, es poner una fecha, y la fecha fue el mandato de 2015.

-La ley ya se aplicó en esta elección…

-Nos toca a todos. Esta ley hace que la política sea más dinámica y que no tengas tapones que detengan el crecimiento de la política durante tantos años.

-De mantenerse la ley, habría una gran renovación en las intendencias en 2023.

-Si tenés la vocación, tendrás un sucesor para dejar, y más adelante, un periodo de por medio, podrás volver. La política tiene muchísimos lugares, incluso sin ocupar cargos públicos, y seguir militando. Va a ser mi caso a partir del 10 de diciembre. Voy a seguir militando cerca de Sergio Massa pero desde mi estudio jurídico.