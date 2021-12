López Murphy, sobre el presupuesto: “No lo aprobaría ni le daría cuórum”

El diputado nacional Republicanos Unidos en Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy cuestionó el proyecto de Presupuesto 2022, que defendió este lunes en la Cámara baja el ministro de Economía, Martín Guzmán, al asegurar que la iniciativa está “mal formulada” y que parte de datos que “no reflejan la realidad”, y lanzó una bomba sobre la delicada negociación para que se lleve a cabo este jueves la sesión para tratar el plan de cuentas nacionales: "No lo aprobaría jamás ni le daría cuórum, por eso tenemos una gran discusión dentro de la oposición", declaró.

"Fue enviado en septiembre, es viejo, con datos de julio- agosto, la realidad no es esa. No me parecía bien que se aprobase ese presupuesto con números que actualmente son superiores a los previstos para el año que viene”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Estoy totalmente en contra del presupuesto, de su financiamiento y de la idea de subir impuestos”, profundizó el exministro de Economía de Fernando de la Rúa y denunció que la normativa impulsada por el Frente de Todos “plantea una reforma impositiva brutal” que se traduce en un “saqueo a los contribuyentes".

"El problema es que en lugar de hacer técnica legislativa adecuada, venir con el presupuesto, hacer una discusión inteligente, vamos ahí ocho horas a hacer una discusión a las apuradas, y además queremos poner una reforma impositiva brutal que no apruebo", completó.