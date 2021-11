Macri calienta la interna para 2023: "Sepan que van a tener que competir"

Aunque esquiva a la pregunta puntual, Mauricio Macri parece cada vez más decidido a no bajarse de la pelea por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en 2023. Este jueves, el expresidente le puso picante a la interna de la alianza opositora en la Cumbre de la Fundación Pensar en Córdoba. “Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir”, disparó el expresidente, en un mensaje que pareció estar dirigido hacia Horacio Rodríguez Larreta, quien también participó del evento con un discurso más cauto.

Las declaraciones de Macri se dieron en un contexto de tensión entre las "palomas" y "halcones" del macrismo, que en los últimos días discutieron -puertas adentro- por la jefatura del bloque PRO en Diputados. La temperatura de las discusiones, tal vez, siga en aumento cuando se renueve el Congreso, a partir del 10 de diciembre, y se acerque la campaña presidencial 2023.

En el Encuentro Federal del think tank del PRO, Macri se mostró a favor de la competencia interna y destacó la necesidad de compartir un plan en común de cara al 2023: “La competencia no puede generar un nivel de fricción tal que después no nos permita trabajar en conjunto”. El exjefe de Estado está convencido de que las legislativas marcaron un quiebre en la relación entre el Gobierno y la sociedad, y cree que la derrota del 2019 se debe a no haber podido profundizar algunas medidas “de fondo” que su gestión se había planteado.

“En 2015 no había en la sociedad una conciencia clara del Estado fallido, del modelo económico que acumulaba desequilibrios macroeconómicos que se iban a transformar en creciente pobreza”, explicó Macri desde la plataforma virtual que le permitió participar de cumbre realizada en la ciudad de Córdoba. Además, apuntó contra el kirchnerismo, al afirmar que perdió las elecciones ese año "sin haber perdido el poder" porque "conservaba mayoría en todos los ámbitos”.

Convencido de que JxC puede volver a gobernar, Macri dijo que esa sociedad que le dio la espalda a sus intenciones de reelección llegará con “plena conciencia, lamentablemente, del desastre que significan las ideas populistas y anacrónicas que tenemos vigentes en Argentina, con un Estado atrofiado, una falta de proyecto de crecimiento y desarrollo federal serio”

“En 2023 la gente va a tener que entender y ver rápido hacia dónde vamos, por eso el debate que están haciendo es fundamental, y tiene que estar saldado antes, no puede darse el día uno”, señaló.

Una hora antes, el jefe de Gobierno porteño también habló de manera remota en el evento y puso el énfasis en la idea de mantener la unidad del espacio más allá de las diferentes internas, valorando lo aprendido y conseguido en las elecciones legislativas. “Tenemos que profundizar este camino y seguir creciendo sobre la base de la amplitud y la pluralidad, para ser una coalición cada vez más sólida”, dijo Larreta.

Además, tiró un guiño a la posibilidad de “ampliar” el espacio opositor. “Necesitamos una verdadera coalición de gobierno que esté unida, fortalecida, que haya trabajado en conjunto los planes de gobierno lista para salir a la cancha a llevarlos adelante también en conjunto”, agregó.

En su exposición, Larreta habló de la “unitarización de la Argentina” y cuestionó la “infinidad de recursos naturales” que no se utilizan por la “dependencia política, económica y social del poder central” que caracteriza a las administraciones provinciales.

En ese sentido, se diferenció de las “claridades” que Macri asegura tener respecto al qué hacer en caso de llegar al Gobierno y llamó a trabajar en la construcción de “planes nacionales que ordenen la macroeconomía” y que estén conformados a partir de “planes provinciales, regionales y municipales pensados por los referentes de cada lugar, que son los que mejor saben cuáles son las fortalezas, las demandas y las necesidades de cada territorio”.

“Nos toca dar esta pelea. Compartimos el sueño de construir una Argentina que nos incluya a todos. Y lo vamos a lograr defendiendo los principios republicanos y construyendo planes que nos marquen el camino. Juntos vamos a buscar y a encontrar las soluciones a los problemas de la gente, sin improvisación, sin mentiras. Con planificación, con transparencia y mirando la realidad de frente, que es el primer paso para transformarla”, dijo sobre el final de su exposición y empujó a la dirigencia del PRO a trabajar para “volver a ser gobierno en 2023”.