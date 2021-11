"La remontada posiciona a Jatón como un referente en Santa Fe"

Laura Mondino, la concejala electa que salió segunda en la ciudad de Santa Fe, habló con Letra P sobre el futuro de su líder político, Emilio Jatón y el Frente Progresista. La socialista aseguró que el intendente es un “referente a nivel provincial” y que tras la remontada electoral “va a tener que asumir un rol de mayor liderazgo”.

También podés leer Jatón remontó en Santa Fe pero JxC ya amenaza su 2023

Al mismo tiempo, la ladera de Jatón en el legislativo fue tajante respecto al futuro del Frente Progresista y dijo que “el límite es la derecha y también la forma de construcción”. También cree que la presidencia del Concejo le corresponde a su espacio porque son “la primera minoría”.

-¿Por qué cree que el Frente Progresista recuperó terreno electoral en las generales?

-Hicimos una campaña de mucha cercanía y diálogo, trabajamos mucho el mano a mano, el estar y poder escuchar. Emilio (Jatón) jugó muy bien, estuvo muy comprometido con la campaña, trabajando con nosotros y participando de un montón de actividades. Nos permitió mucha más fuerza, porque él pudo asumir otro rol dentro de las elecciones que sin dudas nos potenció.

También podés leer Un jefe de pago chico

-¿La presidencia va a seguir en manos del Frente Progresista?

-Se debería valorar que somos la primera minoría y es el principal motivo para pelear la presidencia. Además, desde que asumió Leandro (González) realmente demostró capacidad de diálogo, consensos y entendimiento con todos los bloques, y ha hecho un buen trabajo desde la presidencia, actuando también en articulación con el Ejecutivo.

-¿Cómo es el trato con la oposición y cómo cree que va a continuar?

-Venimos trabajando muy bien y damos respuesta a sus planteos, que buscan también garantizar la gobernabilidad y la discusión seria. Después, hay una oposición que lo único que viene haciendo hasta el momento es poner palos en la rueda. Dudo que este contexto político esté preparado para acompañar a una oposición que es destructiva, más que constructiva. En ese sentido, el Frente Progresista mostró mucha capacidad de fortalecer un esquema de gobernabilidad y de acuerdos.

También podés leer "El peronismo y el socialismo deberían acercarse en Santa Fe"

-Si JxC apunta a crecer políticamente tras ganar las elecciones, ¿no es un buen momento para mejorar la relación con el PJ?

-Siempre hicimos intentos por mejorar el vínculo con el bloque del PJ, pero nunca tuvimos una buena recepción del otro lado. Más allá de eso, hay posibilidades de renovar la relación, el resultado de la elección da una oportunidad de poder reconstruir los vínculos. También es real que hemos logrado en muchas ocasiones el acompañamiento del peronismo. Fueron responsables al entender cuáles son los proyectos importantes para la ciudad.

-¿Cómo está el vínculo ciudad de Santa Fe con el gobierno provincial?

-Hubo un vínculo institucional bueno durante estos dos años. Se ha trabajado bien y con un buen entendimiento. Puede haber valoraciones sobre si esa relación tiene los frutos que se esperan o no. Por ejemplo, en materia de recursos, que es lo que viene o no viene a la ciudad, ahí siempre apuesto a que la provincia tenga una mayor inversión que la que tiene actualmente.

« "Hay posibilidades de renovar la relación con el peronismo, el resultado de la elección da una oportunidad de poder reconstruir los vínculos" »

-¿Qué rol cree que va a tener Jatón en el Frente de acá al 2023?

-La remontada vuelve a posicionar a Jatón como un referente a nivel provincial dentro del Frente Progresista. Claramente va a tener que asumir un rol de mayor liderazgo. También hay que ser respetuosos de las construcciones de los partidos que conforman el Frente. Creo que después de esta elección, tanto Emilio como (el intendente de Rosario) Pablo Javkin renuevan un liderazgo provincial y también aparece la figura de (la diputada provincial) Clara García.

-¿Se imagina a Jatón sacándose una foto con Losada o Dionisio Scarpin cómo hizo Javkin?

-Hoy no lo veo porque no estamos discutiendo eso. Estamos muy cerca de una elección y Emilio siempre fue muy respetuoso de las construcciones. En la ciudad venimos construyendo y antes de sacarse una foto con cualquier referente provincial, lo primero que vamos a hacer es discutirlo a nivel local. Igualmente, no me cierro a ninguna posibilidad de ampliar o de pensar cómo hacer para fortalecernos, pero sí estoy convencida que nuestro espacio es el progresismo.

También podés leer Táctica y estrategia del antiperonismo

-¿Ve posible el "frente de frentes"?

-Nuestro límite es la derecha y también la forma de construcción. Venimos insistiendo mucho con la idea de que a nosotros no nos junta el rechazo a nadie, ni el construir “en contra de”. Tenemos un proyecto político que tiene objetivos, con un plan de gobierno, con principios y valores. Sobre esa base vamos a discutir lo que haya que discutir con los actores que tengamos que discutir. Nuestra idea es fortalecer el espacio político, no me cierro a nada, pero tenemos muy claros nuestros límites.

-¿Cómo continuará la relación del Frente con el sector radical NEO en Santa Fe?

-No van a tener bancas en el bloque por lo que la discusión pasa por si se integran o no al Ejecutivo, o cómo resolvemos ese vínculo dentro del Frente. Nuestra apuesta es fortalecer la construcción que venimos llevando en Santa Fe y ellos hoy son parte. Como socialismo, no tenemos ninguna voluntad de que ellos se vayan a otro lado, al contrario, creemos que fortalece al Frente Progresista si trabajamos todos juntos. Serán discusiones que daremos para adelante, oficialmente no hay ningún planteo de irse.