Nardini: "Los intendentes hicieron un gran trabajo" para el repunte de Todos

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, destacó el trabajo realizado por los intendentes y las intendentas del Frente de Todos para remontar la derrota de las primarias de septiembre al asegurar que "hicieron un gran trabajo con mucho amor propio y consiguieron resultados importantísimos".

"No hay nada que festejar por el resultado, pero sí fue una gran remontada en la que tuvo mucha incidencia la militancia", consideró el exjefe comunal de Malvinas Argentinas en declaraciones a Radio Continental. En este sentido, resaltó el trabajo hecho por las autoridades municipales: "Le pidieron a los vecinos que nos den la oportunidad de demostrarles que en 2019 no se equivocaron y que en los dos años que restan no vamos a festejar nada, sino que vamos a trabajar más que nunca"

De esta manera, Nardini valoró y puso sobre la mesa el peso territorial de las alcaldías peronistas, que fueron protagonistas fundamentales en la reducción de la brecha electoral con la oposición de la alianza Juntos. Como detalló Letra P, en base a su mayor protagonismo y la llegada de dos de sus figuras más resonantes al gabinete del gobernador, Axel Kicillof, como la del propio Nardini y la del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete, el oficialismo logró aumentar su caudal de votos en un 22% en la Primera sección electoral y un 20% en la populosa Tercera.

Por último, se refirió a la salida de la pandemia de covid-19 que atraviesa la Argentina y consideró que "se empieza a ver una recuperación de a poquito". "Todavía no alanza para una recuperación absoluta, pero hoy hay indicadores auspiciosos", completó.