"El Gobierno debe aceptar la derrota”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su “preocupación" por la celebración del oficialismo ante los resultados de las elecciones legislativas y le pidió al gobierno de Alberto Fernández "aceptar la derrota" electoral para "cambiar el rumbo".

También podés leer Cumbre de JxC: reivindicó su triunfo nacional y derivó el diálogo al Congreso

"Cuando salen a festejar que ganaron me preocupa muchísimo, porque supone que no lo entendieron o que lo entendieron y nos mienten. Que no van a hacer alguna corrección, que es lo que la gente les pidió”, machacó en conferencia de prensa.

Y agregó: "Hay que mirar los datos y la evidencia. Así como aplica para la salud, también aplica para la elección. El dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron. No tiene mucha más interpretación"

En este sentido, Larreta consideró "muy extraño" que la dirigencia del Frente de Todos "vaya a festejar una derrota", porque "sin dudas" fue una derrota. "La gente les pidió a los gritos, o a los votos, que se ocupen y cambien el rumbo. Les pidió que se ocupen de la inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que trabajemos en un plan para bajar la inflación, crecer y generar empleo", argumentó.

"Si no asumen que perdieron, la preocupación que uno es que no cambien el tiene rumbo. Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. Esa es la gran preocupación, que no cambien", apuntó.

También podés leer Empate interno y vientos ultra, el dilema de halcones y palomas en JxC

Asimismo, el alcalde se diferenció del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que se inició un período “de transición” hasta 2023 ante un cambio de gobierno en las futuras elecciones presidenciales. “No hay ninguna transición porque hay un gobierno electo”, aseguró.