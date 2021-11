Bordet y Cresto cerraron la campaña con mil caminatas por Entre Ríos

El Frente de Todos (FdT) apeló a lo novedoso para cerrar su campaña ante un escenario complicado luego de haber perdido por 22 puntos de diferencia a manos de Juntos por Entre Ríos en las PASO. Con mil caminatas por toda la provincia y una transmisión vía streaming, el gobernador Gustavo Bordet y el candidato a diputado nacional Enrique Cresto aprovecharon hasta el último minuto de la etapa proselitista para tener un contacto cara a cara con el electorado.

También podés leer “El peronismo seguirá gobernando Entre Ríos después de 2023”

Toda la dirigencia y militancia salió a la calle en el último día de campaña para repartir boletas y hablar con los vecinos y las vecinas de cada ciudad y pueblo de la provincia. Todo fue trasmitido en vivo desde Paraná, donde se montó un estudio para la ocasión. Por allí pasaron funcionarios que fueron dejando datos sobre la gestión y encuestadores que analizaron la segunda parte de campaña que tuvo al oficialismo más movilizado.

Bordet estuvo en la capital provincial junto al jefe comunal Adán Bahl. Los medios de comunicación fueron el centro de críticas del oficialismo entrerriano. Subido a un palco en el barrio Pancho Ramírez, el intendente de Paraná se quejó en tres oportunidades del “bombardeo permanente de los medios nacionales” contra el gobierno nacional.

También podés leer La ola revolcó a Cresto, arrastró a Bordet y levanta a Frigerio para 2023

Luego fue el turno del gobernador. “Quedan pocos días. Esto se gana con militancia, cara a cara. Nosotros no tenemos los grandes medios para que hagan campaña por nosotros. Nosotros salimos puerta por puerta con la mística peronista”, se diferenció el mandatario, sin nombrar a Rogelio Frigerio, de visita casi diaria en los canales porteños.

Y agregó: “Nuestros candidatos están para defender los derechos de los trabajadores, están para defender los derechos de los que no tienen voz. Los reclamos de los medios concentrados los va a defender la oposición. El peronismo defiende al pueblo. No vamos a renunciar a nuestra esencia peronista por más que nos quieran meter desde los medios de Buenos Aires lo contrario. Esto se gana con militancia, con mucha fuerza y mística”.

Sin nombrarlo, el mandatario provincial también cargó duro contra Rogelio Frigerio y los candidatos que no son de Entre Ríos: “Toda esta gente que vino de Buenos Aires, los candidatos foráneos, no aparecen más acá. Encima se vienen las vacaciones, se van a tomar un mes, y les aseguro que no los van a ver hasta las próximas elecciones”. Y agregó: “Se pasearon con figuras taquilleras como si en los últimos años hubiesen estado en otro país. Estuvieron acá, en la Argentina, y la dejaron en ruinas”.

En otro tramo de su discurso, Borted convocó a los vecinos y las vecinas a "confiar" en el oficialismo y no en la oposición que, a su entender, dejó "un país en ruinas". "Acá estamos, con Alberto y con Cristina poniéndolo de pie. Con total desparpajo dicen que con la obra pública no se come, pregúntele a los trabajadores de la UOCRA que veo ahí si se come o no”, lanzó. Acto seguido, trabajadores de ese gremio aplaudieron las palabras del mandatario al ritmo de una batucada.

Cresto, en Concordia

El primer candidato del oficialismo también criticó a los medios nacionales y habló de “una operación de prensa” ungida desde Buenos Aires respecto a una obra en Concordia. Y disparó: “No es la primera vez que lo hacen. Y más en elecciones”. Se refería a un informe de Canal 13 y TN sobre un basural de cielo abierto que- según Cresto- “la obra estuvo parada durante todo el gobierno de Macri”.

Carolina Gaillard, segunda en la lista, caminó en la ciudad de Concepción del Uruguay acompañada del intendente justicialista, Martín Oliva.

También podés leer “El peronismo seguirá gobernando Entre Ríos después de 2023”

Los analistas que pasaron por el estudio no dieron números porque está prohibido por ley, pero se encargaron de destacar la “movilización del PJ” y “un cambio de humor en la gente” respecto de las PASO.

Cuando todo esto ocurría, Frigerio estaba juntó a simpatizantes en la Plaza 1º de Mayo de Paraná. El cierre de su campaña será este jueves en Concordia, la ciudad que dio los últimos tres gobernadores de la provincia.