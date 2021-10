Bullrich visitó Mendoza con el foco puesto en la dispersión del voto anti-K

La titular del PRO, Patricia Bullrich, comenzó el fin de semana largo en Mendoza, un distrito que ha sido esquivo para el expresidente Mauricio Macri por decisión del titular de la UCR, diputado nacional y candidato a senador Alfredo Cornejo. La exministra continúa en esa provincia la recorrida por los distritos que ponen en juego bancas en el Senado en las próximas generales del 14 de noviembre. En esta oportunidad la gira será por el interior mendocino.

Este viernes empezó en la capital para trasladarse a Rivadavia. Luego seguirá viaje por San Rafael, General Alvear y Malagüe, las tres cabeceras del sur provincial. Sin embargo, la atención está puesta en evitar la dispersión del voto antikirchnerista mendocino que es disputado por el exdiputado nacional y dirigente del Partido Demócrata Gustavo Gutiérrez, que ahora compite bajo el signo del frente Vamos Mendocinos, y de Carlos Iannizzotto, del Partido Federal, aliado de Cynthia Hotton, candidata a diputada nacional del partido Valores para mi País. Frente a esa división del voto de derecha, tanto Bullrich como Cornejo siguen silenciosamente negociaciones para que alguno de esos competidores se baje y se integre al frente Cambia Mendoza.

Apenas llegó a Mendoza, fue recibida por el presidente del PRO local, Álvaro Martínez, candidato a diputado nacional. También se encontró con Cornejo, el mismo que a principios de agosto disparó: “A mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo". Y agregó que era necesario "salir de esa etapa”. Por entonces, faltaban 30 días para las PASO, pero hasta ahora el fundador del PRO no pisó la mayor provincia cuyana, un distrito donde el radicalismo controla la marca local de JxC, en una disputa silenciosa con el PRO, liderado por el exintendente de Luján y diputado nacional Omar De Marchi, que aspira a disputar la gobernación en 2023 y medirse en primarias con el radicalismo.

En Rivadavia, Bullrich estuvo acompañada por Martínez y los dirigentes del macrismo mendocino Enrique Thomas, Gabriel Pradines y Damián Arabia en una exploración territorial que continuará este sábado en San Rafael. Será en el marco de la campaña para sumar "cinco senadores" al bloque de JxC para quitarle el cuórum propio al Frente de Todos en la Cámara alta.

Apenas pisó esa localidad del Este mendocino, Bullrich ofreció una conferencia de prensa con Cornejo y Mariana Juri, ambos aspirantes al Senado. También se mostró con la senadora y candidata a diputada nacional Pamela Verasay y los demás integrantes de la lista: Martínez, Cynthia Maggioni y el diputado nacional Federico Zamarbide. Esta semana, junto a su correligionaria Claudia Najul, Zamarbide desobedeció la decisión del interbloque, conducido por Mario Negri de no prestar cuórum para la sesión que había convocado el oficialismo. Ambos estuvieron dispuestos a tratar cuatro leyes, entre ellas la de etiquetado frontal de alimentos y un régimen especial laboral y jubilatorio para trabajadores viñateros que tiene un alto impacto en esa provincia.

"Todos los intentos de unificar el voto opositor son buenos. Solo que también la decisión de algunos dirigentes puede ser justamente dispersarlo", dijo Cornejo y recordó que en su provincia "ha sido contundente la presencia de terceras fuerzas pujantes y potentes en las últimas cuatro elecciones de medio término. Esta vez no las ha habido. Las terceras fuerzas representan el voto bronca, de descontento, que a veces se canaliza con una orientación ideológica y a veces, con otras. En Mendoza se canalizó en el voto en blanco. Aspiramos más a que nos voten los que votaron en blanco a que lo hagan otras fuerzas", señaló el exgobernador.

Bullrich no dijo nada sobre la dispersión del voto de derecha. “Frente al cambio de gabinete y la reacción mostrada por el gobierno nacional tras el 12 de septiembre, tenemos que trabajar para que exista una ratificación de los resultados por parte de la sociedad argentina. Las PASO nos han dado un nuevo hilo de fe y esperanza en el porvenir, y esa esperanza se puede ver plasmada en las próximas elecciones si logramos obtener cinco senadores más en el Congreso, abriendo con ello un nuevo horizonte para la Argentina", arengó.

La gira continuará por cada una de las ocho provincias en las que se renuevan mandatos en en el Senado. Ya estuvo en Sante Fe y Córdoba, y luego de Mendoza seguirá por Tucumán, Catamarca, Corrientes, La Pampa y Chubut.