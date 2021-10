Solá echó sal sobre las heridas de Todos tras su salida novelesca del gabinete

A casi tres semanas de los cambios en el gabinete, el excanciller Felipe Solá habló por primera vez y cuestionó la manera en la que le comunicaron su salida del Gobierno. "La forma en que recibí la noticia, que fue un llamado de Cafiero, me pareció que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente”, declaró.

En una entrevista a CNN, el exfuncionario admitió que muchas veces le costó hablar con Alberto Fernández para conocer su posición sobre temas trascendentes para la política exterior y dijo que se sintió defraudado por su salida del gabinete nacional. “Yo pensé que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé”, señaló.

Solá se enteró de su desplazamiento del Gobierno cuando ya estaba viajando hacia México para representar a Argentina en la cumbre de la CELAC. El encargado de comunicárselo fue el exjefe de Gabinete y ahora ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. "Los cancilleres se sorprendieron por mi salida en medio de un vuelo", contó.

Y agregó: “Uno habla con el presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó. Con Cafiero fue por whatsapp. Yo estaba en un avión en El salvador. Le pedí que no anunciaran la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete era muy grande, y me contestó que los tiempos eran distintos y que lamentaba mucho que así fuera”.

La postura crítica de Solá coincide con la que manifestó el exministro de Educación Nicolás Trotta, que también cuestionó al jefe de Estado. "El Presidente tomó una decisión que no compartí, pero que terminé acatando", dijo en referencia a la suspensión de las clases presenciales en plena pandemia.

Al ser consultado sobre el nuevo rol de Cafiero como canciller, respondió: "No tengo todavía una perspectiva de cómo será su Cancillería. Creo que lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tiene con el Presidente, que es muy importante para el canciller. Creo que Cafiero tiene esa ventaja, como también inexperiencia en la política y en lo diplomático. Hay que verlo caminar".