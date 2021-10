CFK vía Kirchner: arrodillarse no, pagar sí y al que aumenta, ni justicia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió varios mensajes políticos a través de fragmentos de discursos de su compañero y socio político Néstor Kirchner compilados en un video que publicó este miércoles en sus perfiles de redes sociales a propósito del aniversario número 11 de la muerte del expresidente. Arrodillarse no, pagarle al Fondo Monetario Internacional sí, gobernar y no pasear y "no le compren al que aumenta" fueron algunos de ellos.

"Había sectores que decían 'miren cómo se pelea el Presidente', (pero) yo no me peleaba por pelearme ni mucho menos, yo estaba luchando por los intereses de una patria que estaba quebrada y fundida y que no quería arrodillarse ante los intereses que la vaciaron", dice Kirchner en un acto que encabezó después de dejar el cetro presidencial en manos de su esposa.

En otro pasaje, que podría titularse "Quien quiere oír que oiga" en la interna del Frente de Todos, Kirchner advierte: "No vinimos de paseo; vinimos a gobernar y a ponernos al frente del pueblo argentino y, si hay que vivir momentos de tensión por defender la dignidad de la Patria, por defender la inclusión social y por defender la reconstrucción de la Argentina, viviremos, con este gobierno al frente, todas las tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante".

En medio de las disputas que se dan al interior de la coalición gobernante sobre el destino de los recursos -si volcarlos al Plan Platita o ahorrar para poder acordar con el FMI-, CFK incluyó en el video-homenaje el momento en el que Kichner anuncia su decisión de "destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional".

Son los precios

La vice conectó el homenaje a Kirchner con la pelea que da el Gobierno -por ahora sin éxito- para domar los precios, fundamentalmente los de los alimentos y los demás productos de primera necesidad, otro tema central de la agenda actual que genera también fricciones en el Gobierno y entre la administración peronista, la oposición y las empresas productoras de esas mercaderías por el programa de control de precios impulsado por el nuevo secretario de Comercio, el exviceministro de Economía de CFK Roberto Feletti. "No le compren más al que aumenta", grita el expresidente en otro acto público y llama a librar "una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos". "Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera", cierra ese pasaje el exmandatario.