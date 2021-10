Schiaretti: “Cristina fue la que más discriminó a Córdoba”

En medio del debate por las tarifas de las energéticas, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una actitud discriminadora hacia su provincia mientras estuvo al frente del Ejecutivo. En ese mismo tono crítico, consideró que el kirchnerismo "gobierna para el AMBA”.

"Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la Vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA ¡Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta! Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”, expresó el mandatario.

Las declaraciones fueron en respuesta a una publicación de la Secretaría de Energía que la exjefa de Estado compartió en Twitter. El tuit refiere a las diferencias tarifarias entre las empresas que operan en el Área Metropolitana y las que brindan el suministro eléctrico en territorio cordobés.



“Que sepa la vicepresidenta, que sepan las autoridades nacionales que en Córdoba no nos vamos a callar, no vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el AMBA, al que vende la energía (por Cammesa). Vender y no cobrar significa subsidios", enfatizó Schiaretti.

En el mismo sentido, insistió en que las provincias se hacen cargo de los gastos de la energía que se utiliza en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Desde su óptica, la financiación de parte de la Nación se debe a que “al kirchnerismo le interesa mantener el AMBA” ya que “gobiernan para el AMBA”.

“Mientras todas las provincias nos tenemos que hacer cargo de la empresa de energía eléctrica, la de AMBA se hace cargo la Nación. O sea: las pagamos las provincias, pero a través de lo que la Nación nos saca. Parte de lo que la Nación nos saca surge de las retenciones que llegan desde Córdoba. Esta es la verdad, le guste a quien le guste”, remarcó.

Por otra parte, a tres semanas de las elecciones, también cuestionó al gobierno nacional por la seguridad y citó un estudio del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) al respecto.

"¿Sabe cuánto de presupuesto tiene el Ministerio de Seguridad, que tiene a su cargo la Gendarmería, la Prefectura... ¿Qué están para cuidar las fronteras? ¿Saben cuánto de presupuesto que mandaron a la Nación quedan en el AMBA? El 67 por ciento. Acá la Prefectura cuida más a Puerto Madero que el puerto de Rosario, donde entra la droga, y eso perjudica a los argentinos”, enfatizó.