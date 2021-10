El FAP unido: épica de retorno, sociedad con Javkin y Perotti siempre K

“Se vienen los vientos de cambio”, bromeó ayer la candidata a senadora nacional Clara García cuando subió al escenario armado en el Puerto de Santa Fe, en la presentación oficial de la lista con la que el Frente Amplio Progresista (FAP) competirá en las elecciones del 14 de noviembre. En medio de fuertes ráfagas y una tormenta latente que obligaron a acortar el discurso, la diputada provincial concentró el mensaje y desplegó una alocución llena de épica. Con frases como “el kirchnerismo perdió en 17 provincias y a (Omar) Perotti el 80 por ciento de la gente le dijo que no a esa boleta con su cara”, y marcando experiencia en gestión, arengó a la tropa FAP, que estuvo completa.

Para todos ellos el mensaje fue de futuro. “Tenemos que volver a poner a esta provincia en la senda del crecimiento y mostrarle a toda la Argentina que hay un modelo de hacer política diferente”, remarcó García, quien fortaleció el concepto de la tercera vía en la política argentina. En el escenario la acompañaron los y las integrantes de la lista para la Cámara baja de la Nación y, desde la primera fila, siguieron el acto intendentes e intendentas frentistas, sus principales anclas territoriales.

Desde Rosario y por videoconferencia estuvo el intendente de Rosario Pablo Javkin. En vivo Emilio Jatón, su par de Santa Fe; más Daniela Qüesta de Santo Tome, Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez; Omar Colombo de Recreo; Silvio González de Rincón; y Gonzalo Toselli de Sunchales.

También dieron el presente candidatos y candidatas a los concejos de esas localidades, el senador de la coalición Leonardo Diana (FAP-UCR-San Jerónimo), históricos como el exgobernador Antonio Bonfatti y el dirigente Juan Carlos Zabalza y el competidor de García en la interna, el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), a quien le reconoció “su contribución a la amplitud del FAP”.

En contraste, pero sin nombrarlos, se acordó de los ucerreístas que se fueron a Juntos Por El Cambio. Fue durante el saludo a la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y al diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien integra la lista de diputados nacionales que encabeza Mónica Fein.

“Representan a la Unión Cívica Radical que no quiere paracaidistas que no viven en Santa Fe, la que resiste y no se deja conmover por las luces de algunos dirigentes nacionales que se acuerdan de Santa Fe sólo cuando hay elecciones, pero la olvidan cuando hay que votar leyes importantes para la provincia”, dijo en elipsis al exministro de Seguridad de Lifschitz Maximiliano Pullaro que compitió en la interna de Juntos por el Cambio con buenos resultados y que la semana pasada revolucionó la Legislatura local al abandonar el interbloque frentista.

Y llegó la munición gruesa para sus competidores, tanto peronistas como cambiemitas. Para los primeros, se aseguró de pegar la figura del actual senador provincial y candidato al Senado Marcelo Lewandowski a la dupla presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández: “No van más los mensajes engañosos. Vinieron en lo nacional diciendo que volvían mejores y vino Perotti a prometer la paz y el orden. Bueno, no cumplieron ni lo uno ni lo otro y nos sumergieron en un país donde todo empeoró y nos ponen recetas viejas y malas, del clientelismo, del látigo y la chequera y de medidas electoralistas después de perder las PASO. No va más este país de la política para la política, donde la gente está siendo rehén de un presidente y una vicepresidenta que quieren ver quién manda. Casi que lo anticipamos acá con un gobernador y una vicegobernadora en la misma, por esa política pequeña”.

Sobre JxC advirtió que “no alcanza con oponerse por oponerse” y criticó a “los que gritaron durante años contra Cristina, pero después fueron gobierno y le hicieron mucho daño a nuestra provincia”. Para cerrar, pidió debate televisivo con Lewandowski y Carolina Losada.

En el último tramo del acto, habló Javkin con un fuerte mensaje de unidad: “Nunca creímos que pueda servir en la política sembrar sobre la división, remarcar la falencia de los demás sin saber qué hacer cuando a cada uno nos toca la responsabilidad de llevar adelante una gestión. En Santa Fe existe una semilla que viene creciendo hace mucho y, como en cada elección, vamos a plantear que merecemos una alternativa. Ojalá algún día esa semilla crezca a lo largo de todo el país”.